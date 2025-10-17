陳智菡酸民進黨作秀無法擋 網：比作秀，應該還是輸國蔥老師

陳智菡今日發文發布一張民進黨多名政治人物穿著粉色衣服大合照批作秀，遭網友反諷。（圖擷取自陳智菡臉書粉專）

韓國女子天團BLACKPINK週末將2度站上高雄國家體育場開唱，高雄市政府為展現城市熱度點亮6大粉紅地標，市長陳其邁率先換上粉紅色頭髮大頭照，迎接BLACKPINK到來。不過，民眾黨發言人陳智菡今日發文發布一張民進黨多名政治人物穿著粉色衣服大合照，她質疑說「Blackpink手燈、史努比玩偶跟議事有關嗎？為何可以帶進議場？」。

陳智菡發布照片可見，多名綠委穿著粉色衣服手比愛心合照，其中有人拿著手燈、娃娃，陳接著酸說「民主進步黨、作秀無法擋」。

網友看到PO文後說「你們的好朋友連豬內臟、麵粉、水球、都能帶進去議場亂丟了......帶手燈、玩偶應該不過分吧？」、「比作秀，應該還是輸國蔥老師，國蔥老師現在都不回應，太無趣了」、「徐巧芯都可以叫助理帶油壓剪，這還好吧？ 你怎麼雙標」，作者孟買春秋也酸說「她總覺得自己很聰明伶俐，不過都被秒酸回去」。

據本報報導提及，時任行政院長蘇貞昌於2020年11月27日第13度赴立院進行施政報告，為讓蘇揆上台，民進黨團一早搶佔主席台、發言台，國民黨團則吹哨、鳴汽笛及拔除發言台麥克風，甚至在發言台潑撒大批豬皮、內臟，過程中，朝野立委數度爆發推擠衝突。

