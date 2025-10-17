全民將普發1萬 何欣純表態加碼：贊成中市府普發現金

中央將全民普發1萬現金，民進黨立委何欣純今天表示，贊成市府普發現金。（記者陳建志攝）

民進黨台中市議黨團提案要求，市府超徵稅額，還稅於民，普發現金5萬元，不過台中市政府表示沒錢，至今無意普發現金，已獲民進黨徵召參選台中市長的何欣純今天表示，台中市政府就是一間大公司，所有市民是股東，公司若賺錢，股東就分錢，普發現金 YES！贊成市府普發現金。

民進黨台中市議黨團提案要求，市府普發現金5萬元，強調2019年至2024年間，台中市歲入稅課收入決算累計超徵新台幣415億元，出售土地收逾1023億元，新版財政收支劃分法上路後，台中每年可望增加288億元，合計至少1700億元。

請繼續往下閱讀...

若以台中市286萬人口估算，每人普發5萬約需1430億元，扣除後仍有200餘億元可投入市政建設，無需擔心排擠預算，呼籲支持市府還錢於民。

不過市府至今都不支持普發現金，強調沒錢，若發了將會排擠其他預算。

民進黨立委，也是獲徵召參選下屆台中市長的何欣純今天表示，台中市政府就是一間大公司，所有市民是股東，公司若賺錢，股東就分錢，「普發現金 YES！」表態贊成市府普發現金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法