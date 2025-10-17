為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌狂問「凱思姻親」是誰？鏡週刊嗆爆：稍安勿躁下週二揭曉

    2025/10/17 14:38 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監政敵，狗仔集團薪水由「凱思國際」支付。對於被爆料凱思國際為他姻親有關，黃國昌今痛罵「請問是哪位姻親？鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」鏡週刊今日嗆回：「本刊勸你稍安勿躁，答案下週二揭曉。」

    黃國昌近日被踢爆妻子高翔與兒子的戶籍，都登記在「凱思國際」負責人李麗娟房產下。黃國昌今日痛批，在政治上面的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完，可不可以有一點基本的新聞倫理？他還反嗆鏡週刊，一直影射凱思集團是他姻親開的，「請問是哪位姻親，鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」

    對此，鏡週刊今日下午發表聲明表示，「本刊勸你稍安勿躁，答案下週二揭曉」。

    鏡週刊聲明全文：

    一、 鏡週刊2021年4月21日報導「萬年主管把持欺瞞政府 央廣詐領補助無照播送」新聞，明明是四年半前的舊聞，其中也包含央廣回應，不知黃委員為何遲至今年8月28才向央廣索資？

    二、 黃委員索要的資料包括眾多機敏資訊，且多與設備規格有關，與本刊四年半前報導主題圍繞在「央廣遭爆詐領補助款、消防設備有疑慮」相距甚遠，明顯是拿本刊的報導當擋箭牌，企圖合理化你索要機密資料的不當。

    三、 黃委員說本刊一直在影射凱思是他姻親開的，「請問是哪位姻親，鏡傳媒集團今天要回答了嗎？」本刊勸你稍安勿躁，答案下週二揭曉。

