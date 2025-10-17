八卦山「新地標」溜滑梯連傷2人！ 彰縣府道歉：申請理賠、除蠟降速

今年10月10日才試營運的八卦山上天空遊戲場，場內溜滑梯驚傳民眾摔傷骨折意外。（記者張聰秋攝）

彰化八卦山最新人氣打卡點「天空遊戲場」才剛啟用就出事了！造價6000萬元的新地標，其中造型獨特的溜滑梯，卻接連傳出有14歲少女腳踝骨折、20多歲女子左手骨折的嚴重意外，被網友戲稱是「快到靠北」的溜滑梯。針對這兩起受傷事件，彰化縣政府城市暨觀光發展處慰問傷者並在今天（17日） 公開道歉，表明將除蠟降速並調整緩衝區，同時負起公共意外險理賠責任。

溜滑梯啟用後因下滑速度太快、緩衝區不足，導致遊客摔傷骨折的消息迅速在網路上傳開，有傷者光醫療費就花了6萬元。對此，城觀處長王瑩琦對受傷民眾表達歉意，並表示已派員前往探視，啟動公共意外責任險理賠，讓傷者無後顧之憂。

請繼續往下閱讀...

城觀處進一步表示，這座搭配瞭望台、高低差約4公尺的溜滑梯，原設定是適合13歲以上「大朋友」使用的遊具，且經檢驗符合規定，現場也有清楚告示。不過，由於溜滑梯自10月10日開放後使用頻繁，加上滑道有「打蠟」造成滑度增加，才會讓下滑衝力變大，導致受傷事件發生。

縣府已緊急召集設計與施工單位到場會勘，立即善後處理，針對滑道之前打蠟的部分將會去除，降低滑道坡面的滑度，減輕下滑衝力。同時，也會改善調整後續的緩衝區。

城觀處強調，目前仍是試營運期間，平日會派員不定期巡查提醒，假日則會派專人在現場協助解說與引導，確保民眾正確使用。此外，城觀處也承諾會對民眾提出的建議，進行整體檢討與改善，確保所有遊樂設施的安全。

城觀處重申，溜滑梯每次限1人使用，進入前務必確認前方無人，並嚴禁攀爬或頭下腳上等危險使用方式，請民眾務必遵守告示，才能玩得安心又盡興。

溜滑梯入口處前架設提醒使用限對與方式的告示牌。（記者張聰秋攝）

民眾使用溜滑梯後摔傷腿部送醫治療。（民眾提供）

民眾玩溜滑梯摔斷腿，包紮固定後送醫治療。（民眾提供）

民眾玩天空遊戲場內的溜滑梯摔傷腿部，消防人員協助包紮送醫。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法