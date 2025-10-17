嗆黃國昌「躲在太太、小孩後面的小孬孬」李正皓預告：下週會有更大條新聞出來

名嘴李正皓（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔集團跟監政敵與駭客疑雲醜聞，面對記者的提問黃國昌今表示，在政治上面的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完。對此名嘴李正皓怒嗆「黃國昌你就是一個躲在太太、小孩後面的小孬孬，如果面對爭議你敢正面回應，事情會燒到你的家人嗎？」

李正皓在臉書PO文表示：「黃國昌：『針對政治攻擊，衝著他來，但搞到小孩和太太，甚至扯到小孩的就學有完沒完？可不可以有點基本新聞倫理？可以這樣搞喔？自己做了什麼違法事情就衝著他來，講清楚。』黃國昌，你就是一個躲在太太、小孩後面的小孬孬，如果面對爭議你敢正面回應，事情會燒到你的家人嗎？」

李正皓指出，問你是不是美國人的ㄚ爸？你回答：我太太非常生氣。你這種回應方式就把太太推到前面擋子彈，任何一個有卵蛋的男人都說不出口這種回覆，但你說的如此理直氣壯。

李正皓續指，再來，問你認不認識凱思國際李麗娟？你回答：科幻小說。你有回答到問題嗎？現在根據公開資料 ，你夫人的戶籍就掛在凱思國際李麗娟的家裡，你還是不敢回應你認不認識凱思國際李麗娟，如果一開始你就面對問題，大家會查到你家人的戶籍嗎？

李正皓直言，最噁心的部分，你竟然有臉跟大家講「新聞倫理」？你養狗仔無差別跟拍政敵，這種垃圾做的垃圾行為，然後今天記者會上跟大家講新聞倫理？下禮拜會有更大條的新聞出來，這種垃圾會有法律責任收拾他。

