為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嗆黃國昌「躲在太太、小孩後面的小孬孬」李正皓預告：下週會有更大條新聞出來

    2025/10/17 14:31 即時新聞／綜合報導
    名嘴李正皓（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

    名嘴李正皓（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔集團跟監政敵與駭客疑雲醜聞，面對記者的提問黃國昌今表示，在政治上面的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完。對此名嘴李正皓怒嗆「黃國昌你就是一個躲在太太、小孩後面的小孬孬，如果面對爭議你敢正面回應，事情會燒到你的家人嗎？」

    李正皓在臉書PO文表示：「黃國昌：『針對政治攻擊，衝著他來，但搞到小孩和太太，甚至扯到小孩的就學有完沒完？可不可以有點基本新聞倫理？可以這樣搞喔？自己做了什麼違法事情就衝著他來，講清楚。』黃國昌，你就是一個躲在太太、小孩後面的小孬孬，如果面對爭議你敢正面回應，事情會燒到你的家人嗎？」

    李正皓指出，問你是不是美國人的ㄚ爸？你回答：我太太非常生氣。你這種回應方式就把太太推到前面擋子彈，任何一個有卵蛋的男人都說不出口這種回覆，但你說的如此理直氣壯。

    李正皓續指，再來，問你認不認識凱思國際李麗娟？你回答：科幻小說。你有回答到問題嗎？現在根據公開資料 ，你夫人的戶籍就掛在凱思國際李麗娟的家裡，你還是不敢回應你認不認識凱思國際李麗娟，如果一開始你就面對問題，大家會查到你家人的戶籍嗎？

    李正皓直言，最噁心的部分，你竟然有臉跟大家講「新聞倫理」？你養狗仔無差別跟拍政敵，這種垃圾做的垃圾行為，然後今天記者會上跟大家講新聞倫理？下禮拜會有更大條的新聞出來，這種垃圾會有法律責任收拾他。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播