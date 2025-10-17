「有人」不希望她當選 鄭麗文：黨內黨外都有......

國民黨主席候選人鄭麗文今天中午接受「中天新聞」專訪。（資料照）

近期頻遭競爭對手質疑的國民黨主席候選人鄭麗文，日前感嘆「有人」不希望她當選，今天中午她接受「中天新聞」專訪時，面對主持人詢問所指為誰？鄭麗文說，「什麼樣的人都有，包括黨內」。

鄭麗文說，就像黨公職募款責任額分攤金的問題，一定是黨內人士放的消息，她強調，當年立法院國民黨團因為助理太久沒加薪，要幫助理加薪，她有幫忙黨團養助理，黨團與中央黨部都有公文可以證明，自己也從未欠過黨部募款責任額分攤金，雖然登記前自己補繳了100多萬，但很多人跟她說不必補繳，但她已經不想再去計較了。

鄭麗文指出，這次的負面選舉超乎她的想像，各種對她的描述與奇怪傳聞，讓她現在身上貼滿各種標籤，有人說她是中共同路人、紅統，也有人說她是台獨，李登輝派來的人，「大家太抬舉我了」，還有最新的說法是她曾經喝酒喝嗨了，但自己這輩子從有生以來都未曾喝嗨過，只有不認識她的人才會這樣說，目的就是要破壞她的人設，但面對惡毒的抹黑，她都一笑置之，因為不想再讓大家看到國民黨的笑話與網內互打，而且她沒有做太多的澄清，只是不希望再造成槍口對內，「黨內黨外都有人希望我不要當選」。

至於競爭對手郝龍斌質疑有「境外勢力」介選，張亞中批評她要拜訪日本自民黨總裁高市早苗，鄭麗文說，明天選舉結束後，這些紛擾就會自然而然結束，選舉過程中她不希望激化不必要的對立，破壞黨的團結，對未來推動兩岸關係產生不必要的困擾，自己並沒有感到什麼外部勢力介選，「很多人有選舉策略的考量與操作」，高市早苗的議題也是被帶歪了，「對我毫不留情的砍殺」，大家殺紅了眼，希望黨內不要犯民進黨的錯誤，當民進黨打「抗中牌」、搞鬥爭時，選民還是有智慧的，大家也要相信黨員的智慧。

對於明日開票結果，鄭麗文表示，持審慎樂觀的態度，但也不敢掉以輕心，一般預估投票率會到5成，她同時也強調，有很多支持者焦慮，擔心黨部是否保持中立，並對黨部主持選務有很深的焦慮，這就凸顯國民黨需要革新，如果黨員對自己都沒有信心，國民黨真的要好好檢討，希望明日開票順利公正公平，她並呼籲支持者一起擔任監票員，在每一個投票所她也會指派監票員，希望儘量避免爭議，明天開票順利完成。

