    首頁 > 政治

    中市不續養流浪犬貓數六都最多 議員要求市府檢討

    2025/10/17 17:28 記者蘇金鳳／台中報導
    中市流浪犬貓遭議員質疑不續養比例相當高。（記者蘇金鳳攝）

    國人逐步養成認養流浪犬貓的習慣，台中市議員吳佩芸今日在市議會指出，中市2024年度不擬續養犬貓數高達324隻為六都之首，和第二名的北市相比高出3.3倍，且市府對不續養手續過低，顯示市府在飼主責任與源頭管理上嚴重失靈，要求市府修改「台中市犬貓收容及處理收費標準」，並參考其他直轄市作法，進行滾動式檢討；農業局長張敬昌表示會著手改善。

    吳佩芸表示，中市在2024年度不擬續養犬貓的數量是六都最高，高達324隻，與第二名的台北市98隻相比，甚至高出3.3倍，更令人擔心的是，中市不但不擬續養數量最多，收費更是六都最低。

    她並拿出中市其他縣市的數字相比，指出目前中市針對不擬續養收費部分，已完成寵物登記的飼主，只收取1000元；未登記的也僅收3000元，而其他五都的收費都比台中市高，甚至還有更細緻的分級制度。

    如北市會區分「一般照顧」與「需要特殊照顧」的動物，並要求檢附病歷摘要與血液檢驗證明；新北市則會依照動物體型大小分級收費，並要求民眾提供疫苗注射、絕育手術及健康證明，而台中市只要申請，就能把動物交給動保處。

    吳佩芸強調，桃園市、高雄市等地會依據收容場所籠位數量進行控管，要等有空位才能辦理送交手續，中市卻是「隨到隨收」，非常不妥適。

    吳佩芸指出，中市自2016年訂定「台中市犬貓收容及處理收費標準」以來從未滾動式檢討或調整，她要求市府參考其他直轄市的作法，提出合理的修正方案。

    農業局長張敬昌表示，不續養比例高會改進。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳佩芸質疑中市流浪犬貓的不續養比例六都第一。（記者蘇金鳳攝）

