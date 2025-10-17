路名外交奏效 「那珂街」、「台南道」台日互命路名締結跨國友情

那珂市先崎光市長（左6）偕木野廣宣議長（左5）訪團拜會台南市長黃偉哲（左7）。（圖由台南市府提供）

台南「路名外交」奏效！日本茨城縣那珂市長先﨑光今（17）日率木野廣宣議長等訪團拜會台南市長黃偉哲，兩市再添跨國友誼新章。繼台南命名「那珂街」後，先﨑市長今天宣布，那珂市也將新闢道路命名為「台南道」，象徵雙向情誼「你有那珂街、我有台南道」。

那珂市位於日本關東地區茨城縣中北部，距東京約100公里，是台南安南區飛虎將軍廟主祀神祇杉浦茂峰母親的出生地。兩市因信仰結緣，去年締結為友誼市後交流不斷，先﨑市長更連兩年親臨「台江水日」活動，展現滿滿誠意。今年5月那珂市長來訪時，黃偉哲宣布在南區新設道路命名為「那珂街」，以紀念兩市友誼。

此次來訪，先﨑市長特別全程以中文致詞，感謝台南以「那珂街」命名道路，讓那珂市民備感榮耀。他也透露，台南金鑽鳳梨在那珂市學童間掀起熱潮。為延續兩市情誼，那珂市將把道之驛周邊新路命名為「台南道」，並贈上命名證書給黃偉哲，象徵兩市情誼從地圖連到人心。

黃偉哲回以感謝，提到那珂市在丹娜絲颱風後即捐款援助災後重建，令人感動。他說，台南與那珂關係密切，未來盼促成學生互訪，讓這份友誼代代延續。那珂市學童在營養午餐中品嚐到台南鳳梨，希望未來有更多台南農特產能登上日本餐桌，進一步促進物產交流。他並誠摯邀請那珂市參加11月登場的「大台南國際旅展」，向市民介紹那珂的自然與人文魅力。

木野廣宣議長則表示，感謝飛虎將軍廟牽起兩市間的友好緣分，期待未來能有更多深入的交流。

日本茨城縣那珂市先﨑光市長（左）致贈道路命名證書給台南市長黃偉哲（右）。（圖由台南市府提供）

南區新闢道路命名「那珂街」，締結跨國情誼。（記者洪瑞琴攝）

那珂市將把道之驛周邊新路命名為「台南道」。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲（右）致贈市鑰給那珂市先﨑光市長（左）。（圖由台南市府提供）

