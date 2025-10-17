分析黃國昌3話術 詹凌瑀：你這樣真的超俗辣......

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監政敵，狗仔集團薪水由「凱思國際」支付。對於被爆料凱思國際與他姻親有關，面對記者提問黃國昌今表示，在政治上面的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完。對此媒體人詹凌瑀表示，如果黃國昌真清白，就把開公司登記資料、開資金流、開戶籍說明，一次講清楚，別再拿「家庭」「孩子」當防火牆，「你這樣真的超俗辣！」

詹凌瑀在臉書po文表示，黃國昌今天的記者會，依舊是老三招：問A答B、轉移焦點、再加上灑狗血般的「受害者情緒」，媒體問他：「你認不認識凱思國際負責人李麗娟？」他卻回答：「為什麼要搞我老婆小孩，沒有新聞倫理。」問題是，沒有人要「搞你家人」，大家要搞清楚的是你與凱思國際公司以及你與李麗娟的關係。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，凱思國際不是陌生公司，它是被揭露出負責支付狗仔薪水的那一家公司，而現在被查出，你的太太高翔和未成年兒子的戶籍，都設在凱思國際負責人李麗娟的房產裡，這不是八卦，這是公共利益問題。因為凱思國際涉嫌非法狗仔跟監、資金來源不明、甚至可能與境外資金有關，面對這些具體事實，黃國昌完全沒有回答，卻一直喊「衝著我來」、「搞我家人」。

詹凌瑀續指，黃國昌的話術有三層，拆解如下：第一層是模糊焦點，被問李麗娟是誰，他反問媒體「哪個姻親？有證據嗎？」但重點不是姻親，而是關係。你的太太戶籍在她的房子裡，這就是關係；第二層是製造受害，他說「媒體肉搜我小孩」，但真相是媒體在查戶籍資料，而這些資料本來就屬於公共紀錄，查的是「地址與所有權」，不是小孩的隱私。這種「偷換概念」是他一貫手法，把調查變成迫害，把質疑變成攻擊；第三層是威嚇反擊。他嗆「等著法律收拾」，但法律要收拾的是那些涉嫌違法監控與資料外洩的人，而不是提問的媒體。真正該怕法律的，是黃國昌自己。

詹凌瑀直言，今天大家要問的問題很簡單，黃國昌，你到底認不認識李麗娟？凱思國際幫你的狗仔發薪水，這筆錢從哪裡來？你太太跟兒子的戶籍為什麼在李麗娟名下？如果你真清白，就把開公司登記資料、開資金流、開戶籍說明，一次講清楚。別再拿「家庭」「孩子」當防火牆，你這樣真的超俗辣！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法