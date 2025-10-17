韓國瑜宣傳三芝茭白筍節 吳思瑤：可以幽默但不要消費到女性

韓國瑜宣傳三芝茭白筍節時提到美人腿，綠委提醒可以幽默但不要消費到女性，發言要再斟酌。（記者陳逸寬攝）

新北市三芝區公所將於10月25及26日舉辦茭白筍節活動，今日於立法院舉辦宣傳記者會，立法院長韓國瑜致詞表示，茭白筍就是俗稱的美人腿，南投有茭白筍公主選拔，他有一年問主辦單位標準是什麼，對方回答，「茭白筍公主最重要的是小腿要漂亮，因為茭白筍跟小腿一樣」，聽了立委洪孟楷介紹，他發現三芝這一帶的茭白筍真的不是浪得虛名，形體、型態更漂亮。對此，民進黨立委吳思瑤說，韓國瑜對美白的小腿情有獨鍾，提醒可以幽默但不要消費到女性，發言要再斟酌。

民進黨立委蔡易餘也說，茭白筍的重點在於白色漂亮，韓國瑜每次都要跟女性的小腿扯在一起，創意是有，但每次都用這種略帶顏色的詼諧，不一定大家能接受。

韓國瑜5年前代表國民黨參選總統時曾自曝，讀國中時會讀放牛班，是因為「每天都看女同學又白又漂亮的小腿」，當時被外界認為又失言且有物化女性之嫌。

韓國瑜說，立法院是最高民意殿堂，全國人民有歡笑、有苦悶、有困難，有各種需求，身為立委都有責任幫大家解決，像林倩綺是今日壽星，她一面過生日，另一面還來賣茭白筍，可見立法院就是人民希望的所在。林林總總的農產品、漁產品，立委都有責任要幫忙找到通路、更好的管道。

韓國瑜提到，在南投還有茭白筍公主的評比，他有一年問主辦單位標準是什麼，對方回答，「茭白筍公主最重要的是小腿要漂亮，因為茭白筍跟小腿一樣」，聽了洪孟楷的介紹，他發現三芝這一帶的茭白筍真的不是浪得虛名，形體、型態更漂亮。希望國人同胞25、26日連續假期都可以前往三芝，不僅幫助農友，也可以讓全家大小身心靈放鬆。尤其三芝背倚陽明山、面對台灣海峽，相信所有好朋友都會玩得非常盡興愉快。

韓國瑜表示，希望台灣不是只有高科技、半導體業可以發展順利，而是希望每一個基層的農民、漁民、勞工、自由業，都能過著幸福的日子。這是所有立委的期待。

洪孟楷表示，三芝茭白筍一年只有一採，也因為位於北海岸，有相當於西瓜、木瓜的7度甜度，加上位處陽明山國家公園腳下，水與土地都是自然的餽贈，所以茭白筍飽滿又漂亮。邀請所有貴賓25至26日，蒞臨三芝一起品嘗茭白筍的風味。

新北市三芝區公所將於10月25及26日舉辦茭白筍節活動，今日於立法院舉辦宣傳記者會。（記者陳逸寬攝）

