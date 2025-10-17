高雄8綠委喊修財劃法！邱議瑩提案：比柯志恩為高雄多爭取150億

立委邱議瑩召開「重修財劃法，還高雄公平正義：高雄立委共提財政收支劃分法修正案」記者會，黃捷（左起）、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、李昆澤、李柏毅、邱志偉。（記者陳逸寬攝）

「財政劃分收支法」二度修法備受關注，邱議瑩等8位高雄的民進黨立委今（17日）齊聚一堂，直指時任國民黨智庫執行長柯志恩主導版本修法後，高雄增幅49％淪六都最低，嚴重加劇南北失衡；她已提出修正草案，透過4大方向補正漏洞，比柯版為高雄多爭取150億，還給高雄應有的公平正義。

邱議瑩今號召高雄立委全員到齊，與賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷等人，在立法院召開記者會。

邱議瑩說明，她提出的版本是為高雄爭取最大利益，透過「分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、六都平衡城鄉共榮」等4大方向，試算後比柯志恩版本為高雄多爭取150億財源，將台北市過多的資源分出，讓新北、桃園、台中、台南及多數縣市都能獲得更多財源。

邱議瑩亦質疑，柯志恩既然想選高雄市長，是否願意支持這份高雄立委共同相挺的新版「財劃法」，盼柯站在公平正義的立場，說服國民黨一起支持邱議瑩版本，否則將愧對高雄市民。

立委邱議瑩召開「重修財劃法，還高雄公平正義：高雄立委共提財政收支劃分法修正案」記者會（記者陳逸寬攝）

