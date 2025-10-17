黃國昌被爆2度向央廣索資 林楚茵：國昌機器滲透國家媒體？

民進黨立委林楚茵。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團醜聞，一名涉嫌在央廣官網置入中國五星旗的吳姓工程師更自爆是黃國昌的人，媒體今又爆黃辦近期曾2度向央廣索資。對此民進黨立委林楚茵表示，國昌機器滲透國家媒體？黃國昌出來打球，到手央廣敏感資料為哪樁？面對機密索資央廣給出多少？

林楚茵今在臉書PO文表示，黃國昌要央廣褒忠分台資料的目的是什麼？今天週刊揭露，黃國昌辦公室今年8月底曾經以公文索取2021年褒忠分台的資料，其中包含褒忠分台十年來採購發射機及天線的採購契約與報告。

林楚茵指出，褒忠分台非常敏感，一旦發生戰爭時，負責分散風險並對全世界發送訊號的分台，立委監督央廣合情合理，但央廣面臨立委索取敏感資料卻是「球來就打」，有沒有加密？還是誰都看得到，就隨意送到立委辦公室？若是如此等同把機密直接大放送！

林楚茵續指，就是這麼巧，央廣提供資料給黃國昌後大約一週，央廣官網就被吳姓工程師放了五星旗，吳姓工程師自己爆料黃國昌的助理跟工會有聯絡，按照黃國昌的連連看邏輯，所以黃國昌-吳姓工程師-央廣工會就是臭不可聞的滲透集團！

林楚茵直言，黃國昌到底要這些資料做什麼？黃國昌出面說清楚！

被爆曾向央廣索資 黃國昌嘆「被抹紅」：我變中共特工？

網站遭駭案延燒 央廣再發聲明

