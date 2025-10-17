政院版「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案 今逕付二讀

行政院版本的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，於立法院會逕付二讀，與相關提案併案協商。（記者陳逸寬攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，行政院版本的丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案，今日於立法院會逕付二讀，與相關提案併案協商。民進黨立委陳培瑜也提出相關修法版本，同樣逕付二讀，將由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

行政院會9日通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案，匡列250億元挹注堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治與受災民眾安置等5大重點事項。原條例匡列金額為600億元，此次修正後整體規模達850億元。

修正草案增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後砂土混雜廢棄物分類去化。

民進黨團今日於立法院會提議，將政院版的災後復原重建特別條例修正草案逕付二讀，與相關提案併案協商，在場立委無異議，因此逕付二讀，與相關提案併案協商。陳培瑜也提出相關修法版本，同樣逕付二讀，將由韓國瑜召集協商。立法院會14日已無異議將國民黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」修正草案逕付二讀，由韓國瑜召集協商。

