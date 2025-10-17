黃國昌嗆「衝著我來講清楚」 四叉貓：整天只會推老婆出來擋

民眾黨主席黃國昌（左）、網紅四叉貓（右）。（本報合成、資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔集團跟監政敵醜聞，日前被爆旗下狗仔集團近年的薪資由凱思國際支付，而該公司負責人是黃的姻親李麗娟。名嘴李正皓、康仁俊又相繼揭露，黃國昌妻子高翔、兒子戶籍都登記在李麗娟的房產下。黃國昌表示，在政治上面的攻擊衝著他來，搞到他的太太、未成年小孩的就學，有完沒完。對此網紅四叉貓表示，講話是可以這樣包牌的嗎？

四叉貓在臉書PO文表示，今（17）日記者詢問黃國昌，他老婆戶籍是否登記在「凱思國際狗仔公司老闆李麗娟」的家裡，黃國昌：「搞到我的太太、搞到我的小孩，還扯到我未成年小孩的就學，有完沒完啊？」、「我做了什麼違法的事情，衝著我來、講清楚。」

請繼續往下閱讀...

四叉貓直言：「不是啊！我本來就衝著黃國昌！問黃國昌認不認識狗仔公司老闆李麗娟又不承認，整天只會講『我老婆很生氣叫我不要回答』，推老婆出來擋，那我改問老婆的戶籍是不是登記在李麗娟他家，黃國昌又嚷嚷著說不要搞到他太太，講話是可以這樣包牌的嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法