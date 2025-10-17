為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高雄8綠委提財劃法新版本 柯志恩：是否打臉當初配合政院？

    2025/10/17 13:31 記者王榮祥／高雄報導
    高雄8綠委提財劃法新版本，柯志恩質疑綠營新版本是否打臉當初配合政院的最佳版本說。（記者王榮祥攝）

    高雄8綠委提財劃法新版本，柯志恩質疑綠營新版本是否打臉當初配合政院的最佳版本說。（記者王榮祥攝）

    高雄8位民進黨立委宣布共同提案財劃法新版本，強調「比柯志恩版多爭取150億元」!柯志恩表示，國民黨智庫去年提出版本是眾多學者專家共同研擬，而高雄民進黨立委如今提案，是否在打臉當初配合政院稱「現行版本就是最好版本」的自己？

    柯志恩強調，去年財劃法於朝野協商時，她「多次」公開呼籲民進黨提出黨版、行政院提出院版，共同把餅做大造福人民。但當時民進黨上下配合卓院長稱「現行版本就是最好版本」，就是為了配合大罷免當政治籌碼，降低在野黨修法正當性，同時聽從柯建銘總召指令，民進黨立委不提案，行政院也拒絕提出版本；如今大罷免失敗，高雄民進黨立委們終於醒了，如今提案是否在打臉當初配合政院，稱「現行版本就是最好版本」的自己？

    針對民進黨立委稱其共同提案版本，高雄可比現行財劃法多150億元，柯志恩酸無稽之談，強調目前高雄財源短缺，是行政院以地方統籌分配款稅款比例增加為由，大砍高雄的一般性補助與計畫性補助。

    就算真比現行多150億，但仍比整體高雄能全部拿到的財源少，她想請問民進黨立委，到底要幫高雄爭取財源，還是幫行政院省錢？為何民進黨立委不願幫高雄市民要回被砍的補助，而是要配合行政院欺負高雄人？

    柯志恩說，不分黨派任何立委替高雄爭取預算，她都樂觀其成，但民進黨立委不是行政院長，也不是任何立委說要幫高雄多150億就有150億，朝野協商最後還是要行政院點頭，請民進黨立委諸公們除了開記者會，更重要的是督促行政院趕快回魂，提出院版，否則都是光說不練、假戲真演!

