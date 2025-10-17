為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市鹽港溪自行車道啟用 錢康明大酸高虹安、李國璋「割韭菜」

    2025/10/17 12:57 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市鹽港溪自行車道15日啟用典禮，涉貪停職的新竹市長高虹安出席官方活動且上台致詞。（記者洪美秀攝）

    新竹市鹽港溪自行車道15日啟用典禮，涉貪停職的新竹市長高虹安出席官方活動且上台致詞。（記者洪美秀攝）

    新竹市鹽港溪自行車道15日舉行啟用典禮，涉貪停職的新竹市長高虹安出席市府官方活動且上台致詞，除踩法律紅線也挑戰社會觀感底線，引來多位議員批評，認為高虹安仍掌握市政實質決策權。對此，民眾黨議員李國璋也護航稱高虹安是以貴賓身分關心香山重大工程，並無不妥。對此，前文化局長錢康明發文稱，此工程是在他任內開工，是前市長林智堅爭取經費及進行規畫設計，酸李國璋及高虹安只是在割韭菜。

    錢康明發文提到，李國璋是「有閱讀障礙的市議員、說謊的市議員、常換黨參選的市議員、會推薦家人的市議員」，並稱李國璋說要每週16蹲，一直蹲到已停職涉貪市長高虹安回來，結果只勉強蹲完第一週，稱其是說謊政客應不為過。並說高虹安稱是受到邱臣遠的邀請，他要提點李國璋，莫非李國璋的家人，當年也是受到錢前局長的「邀請」，才會到文化局上班？批李國璋是睜眼說瞎話的人，並說李國璋到處蹭活動擺拍，每個有市長在的活動，李國璋都會在現場拍合照，讓人以為他有做事。

    錢康明也還原鹽港溪自行車道過程，他提到112年10月13日鹽港溪開工，高虹安把鹽港溪自行車道講成自己的政績，實際上，是在前市長林智堅任內爭取經費及進行規畫設計，當時由文化局客家事務科發包，是做林智堅政績的延續工作，原訂1年完工，結果又拖了1年才完工，今年10月15日完工，市府沒有邀請林智堅前市長到場，停職市長高虹安卻到場割韭菜，這才是事實原貌。

    新竹市鹽港溪自行車道15日啟用典禮，涉貪停職的新竹市長高虹安到場。（記者洪美秀攝）

    新竹市鹽港溪自行車道15日啟用典禮，涉貪停職的新竹市長高虹安到場。（記者洪美秀攝）

