拜會馬英九 鄭麗文：向「老長官」請益

國民黨主席候選人鄭麗文今日上午拜訪前總統馬英九，會後在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下受訪。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今日上午拜訪前總統馬英九，兩人會談過程沒有開放媒體採訪，鄭麗文會前受訪時指出，在選舉的最後一天，「老長官」關心選情，所以自己前來報告並向馬英九請益，希望能聽到馬英九提供特別的指示，也希望這次選舉可以圓滿，選後全黨展現團結。

對於媒體提及競爭對手郝龍斌日前稱獲得馬英九支持，鄭麗文則說，大家都了解馬英九的為人，一向重視國民黨的團結，馬英九以總統、前主席的高度，一定會給每一個候選人支持鼓勵，至於馬英九今天會有什麼要親自叮嚀，她就是來向馬英九報告。

會後鄭麗文在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下受訪時，展示馬英九親贈給她的墨寶「世代接棒、同行致遠」，並稱馬英九非常關心她的選情，希望在最後時刻可以順利圓滿，而且再三強調希望她當選黨主席後，要推動兩岸青年交流工作，因為馬認為這對未來兩岸和平至關重要，國民黨要在秉持「九二共識」、反對台獨的基礎上，繼續擴大兩岸交流，並希望國民黨擔起兩岸和平交流工作的重要使命。

蕭旭岑則說，手心手背都是肉，馬英九希望無論誰當選黨主席，都一定要團結，馬英九今還勉勵鄭麗文如果當選，一定要推動兩岸青年交流，恢復兩岸互信，要向人民證明只有國民黨能帶來兩岸和解與和平；對於媒體提問，郝龍斌稱獲得馬英九支持，蕭旭岑表示，對於馬英九來說，所有的參選人都是寶貴同志，大家願意參選，為黨犧牲奉獻，馬英九都會給予鼓勵肯定。

至於郝龍斌與另一位對手羅智強先前低調拜訪馬英九，鄭麗文卻發公開採訪通知，鄭麗文解釋，今天拜訪馬英九就是她的正常行程，昨天她拜訪前國民黨主席洪秀柱一樣也有發出採通，在選舉的最後一天，「老長官」關心選情，所以她來向馬英九報告並請益，希望能聽到馬英九提供特別指示。

媒體追問，是否會與馬英九談談兩岸交流議題，鄭麗文表示，馬英九在8年總統任內，兩岸關係春暖花開，中華民國的國際空間也獲得非常大的突破，這是一項重大成就，相信馬英九對兩岸問題念茲在茲，對於未來的國民黨主席如何在兩岸工作擴展和平空間，相信馬英九會給她非常多的建議。

此外，媒體詢問鄭麗文如果勝出，是否未來的黨意會凌駕民意？鄭麗文說不可能，國民黨永遠把民意當成依歸，而且是為民服務的政黨，她質疑該民調並沒有排綠，但自己面對所有的民調都抱持虛懷若谷的態度並參考，希望黨員明天踴躍投票，支持心目中的理想候選人。

對於傳出有黨員還沒有收到投票通知，鄭麗文指出，希望明天全台灣各地的投票所都有監票員，也希望整個過程要公正、公開，面對部分黨員焦慮，希望黨部秉持公正公開原則辦一場成功的黨主席選舉，明天她也會派監票員前往各地投票所監票。

鄭麗文展示馬英九親贈給她的墨寶「世代接棒、同行致遠」。（記者方賓照攝）

