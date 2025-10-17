為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不願揹鍋！參觀台灣設計展違停被開單怪彰化市長 林世賢有話要說

    2025/10/17 12:38 記者湯世名／彰化報導
    有民眾參觀台灣設計展違停被開單怪彰化市公所，市長林世賢出面澄清。（資料照）

    台灣設計展目前正如火如荼的在彰化縣盛大舉行，連日來吸引爆滿民眾湧入參觀，卻也造成交通壅塞，不少民眾因違規停車被警方開單告發，氣得上網怒轟彰化市公所只會開罰單，市長林世賢公開澄清「我有話要說！」他指出，大家被開罰單怪到他頭上，其實開罰單的罰款都繳到縣府、國庫與開罰機關，跟市公所完全無關。

    林世賢指出，現在連在彰化市區或139線超速開罰單都怪到市公所頭上，其實開罰單的罰款，有75%留在縣政府、24%是開罰的機關、1%繳到國庫，所以開罰單跟市公所毫無關係。不過檢舉達人的制度的確要好好檢討，他會特別記住這個問題。

    他說，彰化縣罰單的問題，最受詬病的是139線大彰路的測速問題，未來若他當選縣長，他會直接在139線舉辦賽車比賽，沒人敢做的都他來做；139線的賽車是要在非常安全的規範、國際安全標準的規範下才進行，跟彰化的美食小吃搭配整體的行銷規劃；辦理賽車比賽會有整體的配套措施，可以提升彰化的能見度，提升彰化的觀光。

    林世賢承諾若當選縣長，他會在139線舉辦賽車比賽。（資料照）

