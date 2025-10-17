高市消防局長備詢時跟市長講電話挨批 陳其邁：不曉得他在備詢

高市議員黃文志昨質詢消防局長時，局長王志平卻在跟市長講電話。（記者王榮祥翻攝）

高市消防局長王志平昨在議會備詢時沒答詢議員提問，卻跟「市長」講電話，被議事主席當場告誡!陳其邁今表示，主要是關切從花蓮回來的高雄特搜隊，真不知道他（局長）在備詢。

高市議會昨進行警消衛環部門業務報告與質詢，議員黃文志詢問消防局人力相關問題時，消防局長王志平卻在議事廳內跟「市長」講電話，事後遭主持議事的議員許采蓁告誡，王志平立刻致歉。

陳其邁今對此說明，打電話給消防局長，是因為去花蓮支援的高雄特搜隊昨天剛回來 包括18位同仁還有3隻搜救犬，他關心特搜隊狀況，希望任務完成後能有充分的休息調整，當下真的不知道他（局長）在備詢。

有議員對此指出，市長有事跟局長聯繫很正常，但局長這邊要知道狀況，備詢期間任誰打電話來都不能接，這是對議會、議員的基本尊重，須等休息時間再回電，相信陳其邁如果知道局長因為備詢沒能接電話，絕對不會震怒。

陳其邁說明昨打電話給消防局長是關切高雄特搜隊返回情況，不知道局長在備詢。（記者王榮祥攝）

