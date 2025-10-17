為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北有堅系、南有輝系！蔡育輝妙招「抓猴計」笑翻議場

    2025/10/17 12:49 記者洪瑞琴／台南報導
    關心猴害問題，南市議員蔡育輝質詢出妙招「上山宣導不要亂猜果實」。（擷自南市議會質詢畫面）

    台北市議會有「堅系質詢」，台南市議會也不輸陣，今（17）日上演一場笑料滿滿的「輝系質詢」！面對台灣獼猴造成農損問題，議員蔡育輝「發功」抓猴計，妙語連珠，連官員都被逗得忍不住笑出聲。

    農業部近日研擬將台灣獼猴排除保育名單，不排除可以捕殺，引發各界關注。南市議會今天進行農業部門工作報告，多位議員關心猴害問題。向來以「大砲型」質詢聞名的蔡育輝再度發揮幽默本色，直言猴群肆虐山區果園，果農損失慘重。他當場播放東山果農的抱怨影片，「不是摘一兩顆，是整棵樹都搖壞！」蔡育輝認為「猴子都吃飽飽、果農哭哈哈」。

    接著他語帶諷刺地說：「農業局抓不完猴子，不然我教你一招！」語畢，全場都豎起耳朵。蔡育輝笑說：「乾脆請警察局去山上用擴音器進行犯罪宣導，給東西叫猴群集合起來，宣導說『不要亂採果實』，怎樣，有沒有辦法？」台下笑聲一片。農業局官員也忍不住回應：「沒有辦法，猴子沒那麼聰明啦！」

    南市農業局森保科長朱健明表示，目前約誘捕20隻獼猴，多以籠子放香蕉誘捕方式為主，電圍網目前還是最好方法，猴子爬上去觸碰會有觸電感覺而逃離，希望農民加入幫忙設置電圍網，並強調「獼猴也是生命，不會捕殺」，但會持續研擬更有效的防治策略。

    「輝系質詢」宛如脫口秀現場，議場人士笑說，北有「堅系質詢」犀利質問，南有「輝系質詢」，雖是開玩笑，卻也點出農民的真實困境。

