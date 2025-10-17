為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發1萬特別預算今三讀通過 預計11月上旬起發放

    2025/10/17 11:43 記者林欣漢／台北報導
    攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，預計11月上旬可以發放。（記者陳逸寬攝）

    攸關普發現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」今日三讀通過，財政部長莊翠雲昨已表示，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計11月上旬可以發放。根據財政部規劃，普發現金1萬領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。

    行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。立法院財政等六委員會9日聯席審查並初審通過韌性特別預算案，送交黨團協商。14日經協商達成共識，各黨團同意17日院會處理韌性特別預算案，完成三讀程序，並不提出復議。

    立法院會今日表決通過民眾黨團提案「支持勞工安定就業-媒體政策及業務宣導經費」減列2000萬、凍結400萬，以及國民黨團提案全民健保基金凍結1億元。最終原列預算5500億元，共減列52億9800餘萬元。

    民進黨立委鍾佳濱表示，民進黨支持要強化海域巡防、災害防救的因應等，呼籲在野黨不要因為彼此政策立場的差異，損及人民的權益，支持政府照顧人民的各項預算。

