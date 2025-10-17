為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    曝「蔥滿勝算號」改裝車違規紀錄 四叉貓：不依限期參加定期檢驗什麼意思？

    2025/10/17 13:14 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    網路紅人「四叉貓」今日稍早指出，民眾黨主席黃國昌有一輛名為「蔥滿勝算號」的車，他查了這輛車的相關資訊發現，這輛車有「不依限期參加定期檢驗」的違規紀錄。

    四叉貓今日在臉書PO出圖片，圖片左方是黃國昌與民眾黨員站在「蔥滿勝算號」的照片，而右方則是「蔥滿勝算號」的違規紀錄，從114年2月14日至114年7月8日之間有「在道路收費停車處所停車經催繳不依規定繳費」5次、「不依限期參加定期檢驗」3次、「汽車行駛於應繳費之公路經催繳不依規定繳費」1次、「在禁止臨時停車處所停車」1次。

    四叉貓在貼文中表示，黃國昌有一輛「蔥滿勝算號」登記在「臺北市前進城市論壇協會」名下（註：這個協會當然是黃國昌成立的），「蔥滿勝算號」在黃國昌選舉期間，以及前陣子走讀活動時都有出現，臺北市前進城市論壇協會的統編是「88096331」。

    四叉貓直言，進入監理服務網法人交通違規繳費紀錄查詢，輸入統編「88096331」，車牌「BLE-8101」即可得知這輛車有那些違規紀錄，查詢不用花錢，四叉貓想發問，因為沒開車不太懂，請問「不依限期參加定期檢驗」是什麼意思？改裝車沒去驗車嗎？

    網路紅人「四叉貓」今日稍早指出，民眾黨主席黃國昌有一輛名為「蔥滿勝算號」的車，他查了這輛車的相關資訊發現，這輛車有「不依限期參加定期檢驗」的違規紀錄。（圖擷取自 臉書）

    網路紅人「四叉貓」今日稍早指出，民眾黨主席黃國昌有一輛名為「蔥滿勝算號」的車，他查了這輛車的相關資訊發現，這輛車有「不依限期參加定期檢驗」的違規紀錄。（圖擷取自 臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播