曝「蔥滿勝算號」改裝車違規紀錄 四叉貓：不依限期參加定期檢驗什麼意思？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

網路紅人「四叉貓」今日稍早指出，民眾黨主席黃國昌有一輛名為「蔥滿勝算號」的車，他查了這輛車的相關資訊發現，這輛車有「不依限期參加定期檢驗」的違規紀錄。

四叉貓今日在臉書PO出圖片，圖片左方是黃國昌與民眾黨員站在「蔥滿勝算號」的照片，而右方則是「蔥滿勝算號」的違規紀錄，從114年2月14日至114年7月8日之間有「在道路收費停車處所停車經催繳不依規定繳費」5次、「不依限期參加定期檢驗」3次、「汽車行駛於應繳費之公路經催繳不依規定繳費」1次、「在禁止臨時停車處所停車」1次。

四叉貓在貼文中表示，黃國昌有一輛「蔥滿勝算號」登記在「臺北市前進城市論壇協會」名下（註：這個協會當然是黃國昌成立的），「蔥滿勝算號」在黃國昌選舉期間，以及前陣子走讀活動時都有出現，臺北市前進城市論壇協會的統編是「88096331」。

四叉貓直言，進入監理服務網法人交通違規繳費紀錄查詢，輸入統編「88096331」，車牌「BLE-8101」即可得知這輛車有那些違規紀錄，查詢不用花錢，四叉貓想發問，因為沒開車不太懂，請問「不依限期參加定期檢驗」是什麼意思？改裝車沒去驗車嗎？

