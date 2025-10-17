被爆曾向央廣索資 黃國昌嘆「被抹紅」：我變中共特工？

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團醜聞，一名涉嫌在央廣官網置入中國五星旗的吳姓工程師更自爆是黃國昌的人，媒體今又爆黃辦近期曾2度向央廣索資。民眾黨主席黃國昌今日受訪時說，他接獲工會的檢舉當然要查證、索資，並質疑「鏡傳媒集團為了要抹紅無所不用其極，自己從養狗仔到駭客首領，現在已經被成中共特工，到底有完沒完？」

黃國昌表示，來檢舉的是工會，投訴內容包括央廣經費浮濫、核銷不實以及電台沒有使用執照卻在發送，自己接受檢舉時一定會查證，這當然要索資。很荒謬的是他在查證過程中發現，工會針對多項問題，包括車馬費、向行政院謊稱訊號發送設備有經過驗收，卻在沒有執照的情況下多年違法播送，這些內容在2021年的《鏡週刊》都報導過了。

黃國昌批評，《鏡週刊》連自己報導過的東西都忘了？工會曾和媒體檢舉過，媒體也曾報導出來，難道這是烏龍爆料？他強調，為了查證當然需要索資，而且編密件的內容，自己不會像綠營一樣大剌剌寫在臉書上。

「鏡傳媒集團為了要抹紅無所不用其極，竟然找一些名嘴說我是中共特工！」黃國昌痛批，自己從養狗仔到駭客首領，現在已經被成中共特工，到底有完沒完，夠了沒有？新聞基本專業與倫理還有沒有剩下一點。

此外，媒體追問，是否有引薦竄改央廣官網的吳姓工程師進入央廣？黃國昌說，吳姓工程師進入央廣怎麼會跟他有關係，「現在央廣董事長、台長是我嗎？跟我黃國昌有什麼關係，現在是民眾黨在執政嗎，這問題也太荒謬了，連事實基礎都沒有。」

至於《鏡報》揭露，吳姓工程師的上司岳姓組長曾任央廣工會的理事長，是現任副理事長，是否認識該名岳姓組長？黃國昌反問，「對不起，誰是岳姓主管？」自己認識前任、現任央廣董事長，但那個岳姓主管，自己完全不知道到底在講什麼。

