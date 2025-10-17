為親妹抱屈「20年僅一次月領13萬」 林岱樺槓雄檢：想升官想瘋了

民進黨立委林岱樺受訪回應涉詐助理費遭起訴一事（記者陳逸寬攝）

民進黨立委林岱樺指控涉詐1496萬元助理費，其胞妹林岱縝近日也被檢調以涉嫌充當人頭助理追加起訴。林岱樺今（17日）強調，她個人從頭到尾都是清清白白，而林岱縝經手1875件選服案，20多年僅一個月領到13萬元，痛批高雄地檢署是「活在雲端的恐龍檢察官」、「想升官想瘋了」。

檢調發現，林岱縝從2021年1月至2024年11月充當林岱樺的人頭助理，向立法院不實申報31萬3千餘元的薪水，且薪資浮動相當大，從每月4萬5千餘元到13萬8千餘元。檢方偵結後追加起訴詐欺等罪，併入審理中詐領助理費案。

對此，林岱樺今受訪表示，她個人從頭到尾都是清清白白，將全力在黨內廉政會、或是未來法院程序中，全力捍衛清白；而雄檢的追加起訴正好能讓社會檢驗，這件事情有多麼荒唐。

林岱樺說，林岱縝是一位長達20年的資深助理，共處理過1875件選服案件，且有會議紀錄，立法院全球資訊網也有服務紀錄。但檢方卻僅因其20年服務期間內，只有一個月領取13萬元，就認定她是人頭助理，「不覺得荒唐至極嗎？」

林岱樺指出，林岱縝無日無夜待命，沒有例假日、國定假日，甚至連農曆年節期間都沒休息，在立法院像這樣的資深助理大有人在，而且是普遍現象；且立法院助理領10萬元的，也大有人在，難道在立法院領高薪都是違法？林岱縝願意犧牲奉獻，但檢方在整個調查過程中卻未提出來。

「對於追加起訴的部分，我很歡喜的，謝謝他」，林岱樺直言，雄檢的起訴更能讓全國、尤其是立法機構清楚了解，司法單位特別是檢調，對於立法院的問政生態是完全不了解，而承辦檢察官就是「活在雲端的恐龍檢察官」、「天龍國當中的天龍檢察官」，完全不了解國會民代的運作、以及為民服務的生態。

林岱樺強調，若以雄檢的標準，付出勞務犧牲奉獻的助理，在20年資歷中僅有一個月領取13萬元，現在所有立委和立法院全部被打趴；這樣也敢做為起訴依據，這剛好呈現出，雄檢真的是想升官想瘋了。

