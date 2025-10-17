對手稱讓國民黨羊群變獅群 郝龍斌：我才是「獅王」與「總教練」

國民黨主席候選人郝龍斌（右）17日召開「郝好相挺－青年公職挺好的」記者會，多位地方民代出席力挺。（記者羅沛德攝）

針對有民調調查國人最欣賞的國民黨主席候選人，由郝龍斌以24.2％拔得頭籌，另一位候選人鄭麗文以14.1％居次，但從政黨支持傾向來看，國民黨支持者有28.6％的人最欣賞鄭麗文，21.2％欣賞郝龍斌，對此，郝龍斌今日上午受訪回應，黨意要與民意符合，從他在主流民意大幅領先情況來看，國民黨未來要贏，就必須由他擔任黨主席，才能爭取到多數民意的支持，而且他才是能帶領獅群打贏選舉的「獅王」與「總教練」。

郝龍斌還說，有許多黨員對於黨主席的角色不清楚，認為會講、會罵，聽起來爽很重要，但他要提醒大家，會質疑、會罵民進黨，讓大家很爽的人，只是一個「戰將」，國民黨要勝選，必須是一個團隊，他問黨內，大家是要贏，還是要爽？他還以大罷免結果為例，大家都很爽，民進黨不爽，就是因為國民黨打贏了，所以重點就是「投贏比投爽重要」，「會贏比會罵重要」，選票要投給「會贏的主席」，而非「會爽的主席」，他相信明日投票結果自己會是第一。

請繼續往下閱讀...

對於鄭麗文強調自己能讓國民黨從羊群變成獅群，郝龍斌則說，最能讓羊群變成獅群的人就是他，未來的黨主席不是單打獨鬥，一個「戰將」無法對付獅群，而他就是帶領獅群的「獅王」與「總教練」，國民黨的年輕戰將都是獅群，未來他要讓每一個年輕戰將各就各位，讓獅群發揮團隊戰力，打贏2026、2028選舉。

對於鄭麗文今日會見前總統馬英九，郝龍斌則說，每個候選人都在爭取黨內領袖支持，但2026選舉中在檯面上的關鍵人物就是縣市長，包括台北市長蔣萬安在內的藍營縣市首長都站出來支持他，因為這些縣市長最了解黨主席必須熟悉大型選舉運作與經驗，知道提名過程，他有打贏2場選戰的經驗，而且是擊敗前行政院長蘇貞昌與謝長廷，唯有他來當主席，國民黨未來的提名才會順暢且能贏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法