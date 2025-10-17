黃國昌被爆兩次向央廣索資 詹凌瑀：背後的大魔王是誰？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近日再被爆還有一批駭客志工團，其中中央廣播電台吳姓工程師9月曾竄改央廣官網置放中國五星旗圖片遭調查，自稱是「黃國昌的人」。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌背後的大魔王是誰？他背後真正的勢力是哪些組織、單位？才是檢調及國安單位接下來必須追查清楚的地方，否則「小心匪諜就在你身邊」，將成為21世紀的現代寓言。

詹凌瑀在臉書PO文表示，「台灣6年級生如我，都還有機會聽過這句話，這是戒嚴時期，國民黨政府用來宣傳保密防諜的口號。沒想到戒嚴結束30多年後的今天，第一次深深感覺到，『小心匪諜就在你身邊』這句話的真實意涵，一般台灣民眾對於央廣應該是較為陌生的，因為他的主要任務是對外宣傳台灣的人文社會風情和新聞資訊，他的廣播節目無法在台灣收聽，直到近年來Podcast節目興起，央廣部分節目以Podcast平台露出，大家才更有機會接觸到這個國家重要媒體的節目內容，這也凸顯出，黃國昌對央廣的高度興趣很不尋常。」

詹凌瑀分析，根據《鏡報》最新曝光的資料來看，黃國昌應是先跟曾擔任央廣工會理事長的岳姓組長搭上線，而後得知央廣要補進資安人才，就把自己長年合作的吳姓工程師「讓賢」給央廣，實則是可直接在官網前後台動手腳，甚至四處投訴央廣有資安漏洞，是否又是黃國昌的「揭弊一條龍」產業鏈？但事情看起來不只揭弊這麼單純。

詹凌瑀指出，央廣屬一級國家關鍵基礎設施，在戰時扮演著提供資訊、凝聚民心、傳遞政府訊息的重要角色。央廣97年前成立時，就是處在戰爭時期；從俄烏戰爭也可看到，國家廣播電台在戰時扮演與世界連結角色的重要性，黃國昌兩次向央廣索資，最近一次是在吳姓工程師入職後，於今年八月跟央廣索取的「分台遷建整併計畫」詳細內容。《鏡報》曝光的資料顯示，這些內容包括「央廣褒忠分台十年來的歷次發射機，所有工作數據資料及電費單。央廣內部都知道，褒忠電台是相當敏感的分台，它是一旦發生戰爭，為分散風險，提供給行政院使用的分台，因距離中國近、靠海，平常還有保二總隊守護。」

詹凌瑀續指，黃國昌要如此機敏的資料，目的究竟是什麼？吳姓工程師9月11日在央廣官網置放五星旗，之後又被查出在後台動手腳，導致對中不利新聞難以被看到等等，這些動作只是巧合嗎？從狗仔大規模跟監政府要員、疑似港資涉入、投資並介入菱傳媒及民報兩家媒體、安插自己人在中央社及央廣兩家重要官媒、利用駭客竊取資料，再到現在的吳姓工程師入侵央廣資訊系統及新聞後台，以及黃國昌辦公室索取10年機敏資料。

細思極恐。

詹凌瑀直言，黃國昌背後的大魔王是誰？他背後真正的勢力是哪些組織、單位？才是檢調及國安單位接下來必須追查清楚的地方，否則「小心匪諜就在你身邊」，將成為21世紀的現代寓言。

