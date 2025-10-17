為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德接見！U16女壘冠軍小將擊掌前緊張「一動作」 網笑：太可愛

    2025/10/17 11:25 即時新聞／綜合報導
    一名小將在要與賴清德擊掌前，不停將雙手在褲子上摩擦清潔，影片曝光後，讓網友直呼：「太可愛！」（取自劉柏君Threads）

    一名小將在要與賴清德擊掌前，不停將雙手在褲子上摩擦清潔，影片曝光後，讓網友直呼：「太可愛！」（取自劉柏君Threads）

    總統賴清德昨（16）日上午接見我國參加「2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」台北市立北投國民中學代表隊，肯定代表隊贏得世界冠軍。其中一名小將在與賴清德擊掌前，不停將雙手在褲子上摩擦清潔，影片曝光後，讓網友直呼：「太可愛！」

    賴總統昨日接見小將們，致詞時表示，北投國中女子壘球隊今年8月首次參加「美國貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」，即一路過關斬將，以七連勝之姿得到世界冠軍。不僅贏得榮耀，也促進台灣和美國交流合作，深化與世界的連結，讓世界更加了解台灣。讓台灣閃閃發光。

    無任所大使、「通靈少女」劉柏君今日在社群媒體上分享影片，只見其中一位小將與賴清德擊掌前，不知是太過興奮還是緊張，不停將雙手摩擦球褲，隨後才與賴清德擊掌。劉柏君也笑說：「妳是不是太可愛了？」

    相關影片被粉專「打馬悍將粉絲團」轉載，網友紛紛留言表示：「跟總統擊掌會緊張」、「跟我一樣，應該是會流手汗吧」、「太可愛了」、「就古錐A」、「超可愛的」、「一群可愛的孩子」；還有不少網友開玩笑：「還以為要摩擦靜電電賴清德。」

    劉柏君也留言表示：「謝謝總統重視女性運動和青少女運動員發展，當天還留一些時間跟小孩聊天；我們國家能這麼重視青少年運動員發展，看見她們的努力和為國爭光的付出，我真的覺得這樣的國家好棒！」

    賴清德接見U16女壘冠軍隊，與小將唱歌跳舞允諾一起打壘球。（總統府提供）

    賴清德接見U16女壘冠軍隊，與小將唱歌跳舞允諾一起打壘球。（總統府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播