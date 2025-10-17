賴清德接見！U16女壘冠軍小將擊掌前緊張「一動作」 網笑：太可愛

一名小將在要與賴清德擊掌前，不停將雙手在褲子上摩擦清潔，影片曝光後，讓網友直呼：「太可愛！」（取自劉柏君Threads）

總統賴清德昨（16）日上午接見我國參加「2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」台北市立北投國民中學代表隊，肯定代表隊贏得世界冠軍。其中一名小將在與賴清德擊掌前，不停將雙手在褲子上摩擦清潔，影片曝光後，讓網友直呼：「太可愛！」

賴總統昨日接見小將們，致詞時表示，北投國中女子壘球隊今年8月首次參加「美國貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽」，即一路過關斬將，以七連勝之姿得到世界冠軍。不僅贏得榮耀，也促進台灣和美國交流合作，深化與世界的連結，讓世界更加了解台灣。讓台灣閃閃發光。

請繼續往下閱讀...

無任所大使、「通靈少女」劉柏君今日在社群媒體上分享影片，只見其中一位小將與賴清德擊掌前，不知是太過興奮還是緊張，不停將雙手摩擦球褲，隨後才與賴清德擊掌。劉柏君也笑說：「妳是不是太可愛了？」

相關影片被粉專「打馬悍將粉絲團」轉載，網友紛紛留言表示：「跟總統擊掌會緊張」、「跟我一樣，應該是會流手汗吧」、「太可愛了」、「就古錐A」、「超可愛的」、「一群可愛的孩子」；還有不少網友開玩笑：「還以為要摩擦靜電電賴清德。」

劉柏君也留言表示：「謝謝總統重視女性運動和青少女運動員發展，當天還留一些時間跟小孩聊天；我們國家能這麼重視青少年運動員發展，看見她們的努力和為國爭光的付出，我真的覺得這樣的國家好棒！」

賴清德接見U16女壘冠軍隊，與小將唱歌跳舞允諾一起打壘球。（總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法