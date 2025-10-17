王世堅《沒出息》都是誰在唱？聲量看政治：恐怕不是自然流量

立委王世堅質詢「金句」被對岸創作者改編成歌曲《沒出息》爆紅。（資料照）

立委王世堅質詢「金句」被對岸創作者改編成歌曲《沒出息》爆紅。粉專「聲量看政治」指出，這首歌10天內橫掃社群，恐怕不是自然流量，是一種有策略、節奏的滲透。他指出，現在一派認為這是「王世堅的逆統戰」；一派認為是「中國對台的娛樂統戰」。實際上，或許兩種說法都對，這背後其實就隱藏著一場文化戰爭。

粉專「聲量看政治」今日發文指出，嚴肅來看，這首歌不是單純的網路玩笑，是「政治符號的再利用」，台灣政治人物的語錄被對岸包裝成娛樂內容輸出，背後其實隱藏著一場文化戰爭。回頭用YouTube聲量分析，這首歌10月13日至15日流量達到高峰，泛紅與泛藍的頻道帳號同步拉抬，讓這首歌在短短十天內橫掃社群。這恐怕不是自然流量，而是一種有節奏、有策略的內容滲透。

粉專指出，其中，藍營與紅營的聲量飆升最明顯。藍方（國民黨與其支持者）率先發動大量剪輯與評論影片，紅方（中國與促統派）緊追在後。綠營雖有回應，但明顯偏慢，橘色線（民眾黨與中立群眾）則近乎未動聲色。此外，藍方觀眾數最高，顯示此議題「在藍營社群裡激起強烈迴響」；紅方觀看曲線的上升，則說明中國觀眾在短時間內大量湧入，成功讓這首歌跨海發酵。

最關鍵的是，紅線在12日至13日之間爆衝，單日平均觀看突破萬次，遠高於藍綠。這說明紅方不是靠量取勝，而是用少數爆款影片集中打點。只要「神曲母片」爆紅，平台演算法就會自動推送，讓政治素材偽裝成娛樂內容，滲透更廣受眾。藍營的關注度穩居中高檔，代表藍營政論頻道持續「剪接、評論、轉傳」，形成擴散一條龍。綠營雖有上升，但多集中在政論節目回應與主流媒體討論。從數據來看，這個《沒出息》的二創事件按理應該是綠營爆紅的議題，主導權卻落在藍紅手中。

粉專指出，事件延燒後，目前主流討論分為兩派，一派認為是「王世堅的逆統戰」，讓中國年輕人認識台灣政治文化，這是對專制政權的軟性衝擊；另一派認為是「中國對台的娛樂統戰」，讓台灣人物成為幽默、諷刺與模糊化的符號，也是有目的的輿論滲透測試。「實際上，或許兩種說法都對。」誰最終贏，要看台灣社會能否主動定義「笑點的意義」。

粉專最後也提醒，這場《沒出息》事件標誌著中國內容工廠的演算法戰升級。以往統戰靠媒體與留言水軍，如今進化成利用短影音平台的推薦邏輯來滲透輿論。下一步應該是奪回話語權，而不是只罵抖音。面對這種「笑著統戰」的攻勢，民進黨與台灣社會必須學會反制，用更多其他政治二創奪回詮釋權。藍紅聯手放大聲音，綠營若繼續被動，就等於讓別人定義台灣的文化敘事。「因為當敵人用演算法唱歌，我們若不回應，最後整個舞台的麥克風，都不再屬於台灣。」

