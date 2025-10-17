我方參加國際法官協會年會遭拒 法官協會：嚴重損及司法獨立、平等交流

中華民國法官協會發聲明指出，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（記者楊心慧翻攝）

中華民國法官協會派6名法官前往亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會（IAJ）年會盛事，結果卻因中國的關係，竟被阻撓參加；中華民國法官協會發聲明指出，我方代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

中華民國法官協會表示，中華民國法官協會原定派遣6名正式代表，出席2025年10月於亞塞拜然巴庫舉行之國際法官協會年會，儘管主辦單位先前明確承諾，將協助辦理簽證及入境事宜，以落實IAJ一貫倡導「包容與平等參與」原則，我方代表最終仍未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何正式拒絕通知或理由說明。

中華民國法官協會指出，在此情況下，我方5名代表被迫取消行程，而團長林伊倫法官於10月11日抵達亞塞拜然時，更遭拒絕入境。此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。

中華民國法官協會說，對此深表遺憾與關切，並呼籲IAJ建立一套明確、公正且透明的處理機制，以防止類似事件再次發生；同時，在意外事件發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國均能在尊嚴與平等的基礎上參與國際會務。

中華民國法官協會強調，本會一向積極參與國際司法對話，並將持續秉持開放、專業與合作的精神，與世界各國共同推動法治與人權價值的實踐。

