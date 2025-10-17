被京華城告誹謗不起訴 游淑慧：對市民公益一定有話直說

台北市議員游淑慧。（資料照）

國民黨台北市議員游淑慧監督京華城案，被京華城董事長陳玉坤提告誹謗，台北地檢署昨（16日）處分不起訴。游淑慧今表示，對財團向來是有話直說，雖可能惹禍上身，但選擇噤聲就有負選民信任。

去年6月間，京華城案爆出容積爭議，台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧被控在受訪時指稱，委員發現金流有異等。陳玉坤認為游藉此影射京華城公司行賄特定政治人物提告誹謗罪嫌，台北地檢署調查後認為，游當時並未說京華城金流異常，且京華城案涉及重大公共利益，屬可受公評事項，今以罪嫌不足，處分游不起訴。

請繼續往下閱讀...

游淑慧今臉書發文表示，去年6月被提告誹謗，歷經1年4個月，北檢認為京華城容積案涉及台北市民重大公共利益，屬可受公評事項，難認誹謗罪，給予不起訴處分；她做為民意代表，監督京華城案、監督T17、T18案，面對京華城和新壽這些財團，都是有話直說，因為容積和市有地這都是台北市民的重大公共利益。

游淑慧也說，有話直說可能惹禍上身，但有話不說就有負選民信任，昨天她也得知有一個議員最近申請隨扈，原因是剛把一個砂石檢舉案交給市政府，就馬上接到業者打來辦公室恐嚇要「走對路」，對方表達不知道為何業者馬上知道，也對未來接獲檢舉後如何處置不知所措；但游淑慧說，相信這位議員下次還是會勇敢揭露。

游淑慧表示，雖然很多官員、民代貪贓枉法讓人搖頭，但還是有很多官員及民代堅持原則，哪怕惹禍上身。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法