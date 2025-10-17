郭國文告發散佈謠言引起恐慌 謝龍介：台南人已經忍耐你們很久

國民黨立委謝龍介。（資料照）

部分人士指烏山頭水庫水面上光電板是用清潔劑清洗，並指出灌溉水質檢驗報告多次驗出極低量陰離子界面活性劑。民進黨立委郭國文昨天直指國民黨立委謝龍介是造謠者之一，派人至警局報案告發違反社維法散佈假消息製造恐慌。對此，謝龍介今日表示，郭國文是與業者有利益掛勾嗎？有數據了還不能質疑，要當啞巴不出聲嗎？台南人已經忍耐你們很久了。他關心水源保護區用水的議題，還要被告、還敢告、還能告，那就來吧。

謝龍介說，故鄉的飲用水有污染疑慮，身為民代還不敢質疑、還不敢講話，台灣還是個民主國家嗎？陰離子的活性劑就是有檢測出來，也登錄在網站上，我們才會更擔心、質疑，要提告什麼？他是詢問承辦單位經濟部、水利署、水庫管理單位及業者，業者也還沒來找他說明，怎麼就出來幫業者當打手，有利益掛勾嗎？

另外，民進黨立委陳亭妃日前質詢時，要求中央保證未來四大水庫，不得再核准任何光電執照。兼任民進黨主席的總統賴清德15日在中常會要求陳說明，並強調地方民代應與執政團隊一起澄清不實謠言。

對此，謝龍介表示，跟賴總統的聲音一樣才叫團結可以，跟官商勾結的聲音一樣就不認同，如果很多有問題的事情都不能講，社會還會有公義嗎，這樣對陳亭妃百般追殺，造成寒蟬效應，連立委都不能講話，有必要這樣嗎？「清德兄你不至於做到這個程度吧」。

