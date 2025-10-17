為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    接見加拿大駐台代表何曼麗 林佳龍：穩健推進「貿易合作架構協議」

    2025/10/17 10:49 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍16日接見加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan），強調台加「貿易合作架構協議」正穩健推進中。（外交部提供）

    外交部長林佳龍16日接見加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan），強調台加「貿易合作架構協議」正穩健推進中。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（16）日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿合作廣泛交換意見，也期許台加關係再創高峰。林佳龍表示，台加關係近年快速進步、兩國合作持續深化，並已簽署多項合作協議，外界關注的「貿易合作架構協議」僅因加方舉行聯邦大選而稍微落後，仍持續穩健推進中。

    林佳龍今天在社群分享說，何曼麗在會中強調近年來台加關係大幅躍進，過去兩年已與台灣簽署多項合作協議，雖然「貿易合作架構協議」因加國舉辦聯邦大選而稍微落後，「但仍在穩健推進中」。

    林佳龍說，何曼麗也提到，儘管坊間有報導試圖塑造台灣與貿易伙伴關係陷入困境的印象，但其實加拿大清楚瞭解「這些訊息並不正確」，且貿易談判團隊都對目前成果非常滿意，雙方討論都深具建設性。

    林佳龍對何曼麗的看法表達贊同，他並進一步指出，加拿大於2022年發布印太戰略，對台加未來的發展具清楚願景，帶領兩國關係近年來快速且巨大的進步。今年8月兩國才剛簽署合作備忘錄，攜手打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）的漁業，以保護海洋環境與經濟。

    林佳龍說，台加兩國又於2023年及2024年完成簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」，及「科學、技術及創新協議」（STIA），兩國將持續以「堆積木」的方式，穩健推進雙方經濟領域的合作，並進一步拓展至半導體、人工智慧、能源與礦產等產業。

    林佳龍表示，何曼麗是加拿大資深外交官，與台灣淵源深厚。她早年曾在台學習中文，並於2001年至2005年間派駐台灣，對台灣文化十分熟悉。

    昨日會晤時，林佳龍特別贈送以台灣玉雕刻的「玉見台灣」工藝品，林佳龍與何曼麗也相互分享攀登玉山的難忘經驗。

    最後，林佳龍指出，明年就是加拿大在台設立貿易辦事處40週年，期盼雙方共同慶祝這項重要的里程碑，持續深化台加夥伴關係。

