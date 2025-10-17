獨家》為北市長選戰熱身？林右昌今啟程訪美2週拜會產業僑界取經

2026地方選戰鳴槍起跑，民進黨前秘書長、前基隆市長林右昌被點名出戰台北市長。（資料照）

2026地方選戰鳴槍起跑，民進黨前秘書長、前基隆市長林右昌被點名出戰台北市長。據了解，林右昌今（17）日將展開為期約2週的訪美行程，預計赴德州達拉斯和奧斯汀、亞利桑那州鳳凰城，主要目的是拜訪產業界和僑界。

民進黨近期密集盤點全台22縣市潛在人選。對於頗具戰略指標的台北市，據了解，高層數度勸進立委吳思瑤，惟個人參選意願不高；立委王世堅雖公開表態不參選，但近期網路聲量扶搖直上，動向受矚。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則主動請纓，而非民進黨籍的台北市議員苗博雅也被黨內視為奇兵、向社會取才，此外，黨內多位重量級人士評估，林右昌是競逐台北市長的活棋。

據本報掌握，林右昌今天啟程訪美約2週，預計本月底返台，行程鎖定德州達拉斯和奧斯汀、以及亞利桑那州鳳凰城等，已形成台商產業聚落的重要據點；有別於去年代表民進黨主席賴清德的名義訪美，著重拜會華府、紐約等地政治人物，本次政治性質的會面較少，主要目的是拜訪產業界和僑界。

黨內人士評估，民進黨近年中生代人才可說被消耗殆盡，而林右昌擔任過兩屆基隆市長、內政部長、民進黨秘書長，具備中央與地方歷練，是競逐台北市長的活棋。

林右昌今天也在臉書撰文分享心路歷程，他擔任公職20多年來，從府院黨的幕僚，從市長、部長再到黨祕書長，這是極其難得的際遇，由於一個職務接著一個，而每個職務都是一份責任，一向自我要求做什麼像什麼，始終全力以赴不敢懈怠，所以也幾乎沒有什麼喘息充電的空檔。因此目前這段時間非常寶貴，沒有任何的職位與身份，近來最常做的事情就是放空自己，到處去走走、看看、聽聽。

林也談到，許多人認為726這頁還沒有翻過去，藍白兩黨拚江山、政黨間的爭鬥不會停歇；國際上美中貿易大戰，俄烏、加薩、巴土的地緣政治衝突不斷，加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。

林右昌說，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

林右昌透露，有好友說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他也自問，在當前政經局勢下能為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？這陣子靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案；此時此刻，最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力。

林右昌強調，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會，「對於未來，我們沒有悲觀的權力，讓我們一起奮鬥，繼續加油！」

