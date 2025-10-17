國民黨主席選舉明投票 郝龍斌立志要當「龍貓主席」守護全黨

國民黨主席候選人郝龍斌（右）17日召開「郝好相挺－青年公職挺好的」記者會，多位地方民代出席力挺。（記者羅沛德攝）

國民黨主席候選人郝龍斌今日上午找來9位藍營地方年輕世代的公職人員站台力挺，召開「郝好相挺－青年公職挺好的」記者會，他致詞表示，未來要做幫全黨撐傘避雨，守護大家的「龍貓主席」，並強調這次黨主席選舉激烈，有很多風風雨雨，但明天投票結束後希望國民黨只有團結、團結再團結，而且明天並非終點，而是國民黨2026光復南台灣、2028重返執政的起點。

郝龍斌表示，很感謝年輕朋友力挺他，在選舉的最後1天，即將跑到終點，但終點往往與起點是同一點，自己的參選初心就是讓國民黨與中華民國贏，國民黨要贏，不只要有團隊，還要有新血，讓年輕人發光發熱就是他的重要工作，他反對含有鬥爭意味的「世代交替」，主張「世代融合」，他要讓年輕人幫國民黨撐起半天邊。

郝龍斌強調，自己參選的初衷就是無私，黨內都很肯定他的這種態度，也對他很放心，未來擔任主席會後以無私態度，促成黨內團結與在野合作，爭取2026、2028勝選，而擔任黨主席最重要的就是把所有戰將都放在適當的戰鬥位置，發揮國民黨的團體戰力，他會發揮總教練的功能，讓團隊戰力發揮到最大，並以溝通協調的領導力，讓國民黨的席次極大化。

郝龍斌指出，前幾天看到台東縣長饒慶齡支持他的影片，稱呼他為「龍貓主席」，也就是一個不太講話，默默做事情，可以稱起一片傘當大家的守護者，所以他要幫大家撐傘避雨，並做大家的守護者，未來會做好「龍貓主席」，讓大家茁壯。

