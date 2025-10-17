林佳龍訪歐五國拼圖完成！外交部證實上月應邀荷蘭演說

荷蘭「海牙策略研究中心」（HCSS）15日主動公開外交部長林佳龍9月演說內容，以及與林佳龍、駐荷蘭代表田中光合照。（圖取自HCSS官網）

外交部長林佳龍9月低調訪歐卻亮點不斷，先後走訪捷克、義大利、教廷及奧地利等國，不過，荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）本週三主動公開林佳龍9月15日閉門演說內容，外交部今（17）日向本報證實，林是獲邀專題演說，約有40名各界人士參與交流。也為國人完成林佳龍訪歐的5國的拼圖圖像。

外交部回應「自由時報」提問表示，部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS） 邀請，於今年9月15日在海牙舉行的閉門午餐會中，以「台灣在歐洲戰略性『再工業化』中所扮演之角色」為題發表專題演說，約40名各界人士參與並交流。

外交部轉述，林在演說中強調威權國家的合作對民主自由的國際秩序造成破壞，民主國家應團結互助建立「非紅供應鏈」，而「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T），是歐洲供應鏈重組的最佳夥伴。

此外，林佳龍在HCSS演講後，續於9月29日在「華沙安全論壇」（WSF）重申，台灣是歐洲推動「歐洲再武裝」（ReArm Europe）及「再工業化」不可或缺的夥伴，呼籲台歐共同在賴總統推動的「五大信賴產業」、「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」等面向加強合作。

值得注意的是，當時本報也率先披露，我國國防部參謀本部情報參謀次長室（聯二）次長謝日升中將也應邀出席同場論壇，穿著軍服與美國退將及歐洲安全專家對談。由於主辦華沙安全論壇的CPF基金會具半官方色彩，台灣大陣仗獲邀、公開參與，也引發中國跳腳。

外交部強調，該部將在台歐具備共同民主價值的基礎上，持續積極推動深化雙方關係，攜手捍衛歐洲與印太地區的和平、穩定與繁榮。

