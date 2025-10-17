為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席及黨代表選舉明登場 竹市8370黨員可投票

    2025/10/17 10:21 記者洪美秀／新竹報導
    中國國民黨主席及黨代表選舉明登場，新竹市有8370黨員可投票。圖為國民黨候選人辦基層座談會。（記者洪美秀攝）

    國民黨主席及黨代表選舉明天（18日）登場，近期黨內黨主席選舉扯出中國介選等風波，讓黨主席選舉白熱化，包括候選人之一的郝龍斌及國民黨大老趙少康都跳出來要求中國不應介入國民黨選舉，被點名疑有中國資助的候選人鄭麗文則強調不要網內互打，而候選人也紛透過地方派系爭取認同，新竹市黨部表示，竹市可投票的黨員數有8370人，有32人參選黨代表，將選出28名黨代表，分6個投開票所，鼓勵黨員明天上午8點到下午4點前往指定地點投票。

    黨部主委李縉穎表示，此次黨主席及黨代表改選，竹市黨員數為8370人，主要需入黨1年以上，且在9月10日前有繳2022-2025年黨費的黨員及65歲以上黨齡40年以上可免繳黨費的黨員可投票，黨部共設有6個投開票所，包括竹市東區及南區及北區、西區、香山區及外縣市等投開票所，投票時間是明天上午8點到下午4點，需攜帶身分證或黨證及有照片的數位黨證或健保卡和投票通知書前往指定的地點投票。

    李縉穎表示，此次黨主席改選地方黨部秉持中立立場，對各候選人到地方拜票都予尊重，鼓勵黨員踴躍投票。

    中國國民黨主席及黨代表選舉明登場，新竹市有8370黨員可投票。圖為國民黨竹市黨代表候選人表。（記者洪美秀翻攝）

    中國國民黨主席及黨代表選舉明登場，新竹市有8370黨員可投票。（國民黨竹市黨部提供）

    熱門推播