獨家》中國阻饒！參加國際法官協會年會被擋 法官努力到最後一刻仍被遣返回台

中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

中國又阻撓台灣參加國際會議！中華民國法官協會派6名法官前往亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會年會盛事，結果卻因中國的關係，竟被阻撓參加，傳其中一名法官還被當作是罪犯遣返、無法入境，最終中華民國法官協會緊急擬聲明，透過捷克的法官協會，在會議上宣讀立場，並嚴正表達抗議，強調「若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？」

對此，中華民國法官協會回應，稍晚將發新聞稿說明此事。

請繼續往下閱讀...

有6名法官代表我國前往亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會年會，卻無奈被阻撓參加；據了解，5名法官在事前評估幾乎不可能獲得簽證，決定不浪費時間與費用而沒有前往，但我方團長仍堅持嘗試，搭機飛抵當地首都巴庫，希望能進行最後的努力，不幸的是，這位法官在落地後仍無法獲得入境許可，最終被原機遣返。

知情人士透露，此次台灣無法參加，主要因中國影響所致，就算團長努力到最後一分一秒，仍被阻擋參與會議，甚至對方還說是因「一中政策」，最後中華民國法官協會只好透過捷克的法官協會在會議上宣讀立場。

聲明提到，我方原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會的6名正式代表，最終皆未能出席；並指會議舉行前，主辦單位曾表示願意協助我方代表辦理簽證及入境手續，以符合IAJ章程所載「包容與平等參與」之原則。然而，儘管雙方多次往來聯繫並獲得口頭保證，亞塞拜然方面最終未核發簽證或入境許可，亦未提供任何正式拒絕或說明理由。

聲明指出，5名台灣代表被迫放棄原定行程，而我方團長於10月11日抵達亞塞拜然時，遭拒絕入境並被遣返。此事件引發各會員國廣泛關切，因其已違反每一會員國應享有充分參與、交流意見，並共同促進司法獨立與法治使命之基本原則。

鑒於此情況，中華民國法官協會建議，國際法官協會應建立一套明確且公正之機制，以防止類似事件再次發生；並在不幸發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國的權利與尊嚴受到保障。

「若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？」聲明以中華民國法官協會重申，將堅守司法獨立與國際合作之信念，並誠摯感謝捷克法官協會以專業友誼與團結精神，代表台灣宣讀本聲明。

國際法官協會每年舉辦年會，由100多個會員國輪流辦，是專業、非政治性的國際組織，其會員是各國的法官協會或法官團體，而非個別法官；其宗旨包括維護法官的獨立性，促進法治與人權保障，以及在國際間促進法官間的溝通、合作與標準制定。

每年的年會皆設定主題，針對當前法治、技術變革、司法挑戰等議題進行專題討論、專題演講、分組會議等，各國法官協會可在此建立聯繫、分享經驗、探討跨國合作議題。

中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法