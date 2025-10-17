為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》中國阻饒！參加國際法官協會年會被擋 法官努力到最後一刻仍被遣返回台

    2025/10/17 09:55 記者楊心慧／台北報導
    中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

    中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

    中國又阻撓台灣參加國際會議！中華民國法官協會派6名法官前往亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會年會盛事，結果卻因中國的關係，竟被阻撓參加，傳其中一名法官還被當作是罪犯遣返、無法入境，最終中華民國法官協會緊急擬聲明，透過捷克的法官協會，在會議上宣讀立場，並嚴正表達抗議，強調「若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？」

    對此，中華民國法官協會回應，稍晚將發新聞稿說明此事。

    有6名法官代表我國前往亞塞拜然巴庫舉行的國際法官協會年會，卻無奈被阻撓參加；據了解，5名法官在事前評估幾乎不可能獲得簽證，決定不浪費時間與費用而沒有前往，但我方團長仍堅持嘗試，搭機飛抵當地首都巴庫，希望能進行最後的努力，不幸的是，這位法官在落地後仍無法獲得入境許可，最終被原機遣返。

    知情人士透露，此次台灣無法參加，主要因中國影響所致，就算團長努力到最後一分一秒，仍被阻擋參與會議，甚至對方還說是因「一中政策」，最後中華民國法官協會只好透過捷克的法官協會在會議上宣讀立場。

    聲明提到，我方原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會的6名正式代表，最終皆未能出席；並指會議舉行前，主辦單位曾表示願意協助我方代表辦理簽證及入境手續，以符合IAJ章程所載「包容與平等參與」之原則。然而，儘管雙方多次往來聯繫並獲得口頭保證，亞塞拜然方面最終未核發簽證或入境許可，亦未提供任何正式拒絕或說明理由。

    聲明指出，5名台灣代表被迫放棄原定行程，而我方團長於10月11日抵達亞塞拜然時，遭拒絕入境並被遣返。此事件引發各會員國廣泛關切，因其已違反每一會員國應享有充分參與、交流意見，並共同促進司法獨立與法治使命之基本原則。

    鑒於此情況，中華民國法官協會建議，國際法官協會應建立一套明確且公正之機制，以防止類似事件再次發生；並在不幸發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國的權利與尊嚴受到保障。

    「若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？」聲明以中華民國法官協會重申，將堅守司法獨立與國際合作之信念，並誠摯感謝捷克法官協會以專業友誼與團結精神，代表台灣宣讀本聲明。

    國際法官協會每年舉辦年會，由100多個會員國輪流辦，是專業、非政治性的國際組織，其會員是各國的法官協會或法官團體，而非個別法官；其宗旨包括維護法官的獨立性，促進法治與人權保障，以及在國際間促進法官間的溝通、合作與標準制定。

    每年的年會皆設定主題，針對當前法治、技術變革、司法挑戰等議題進行專題討論、專題演講、分組會議等，各國法官協會可在此建立聯繫、分享經驗、探討跨國合作議題。

    中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

    中華民國法官協會所發出的聲明。（記者楊心慧翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播