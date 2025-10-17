為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌恐會墜落比柯文哲更徹底 翁達瑞分析3原因

    2025/10/17 10:25 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近日再被爆還擁有一批駭客志工團，其中中央廣播電台吳姓工程師9月曾竄改央廣官網置放中國五星旗圖片遭調查，自稱是「黃國昌的人」。對此學者翁達瑞（陳時奮）表示，黃國昌是少數出道就使壞的政治人物，但缺少該有的存活術，原因就是「壞」與「笨」兩字，加上不符現實的政治野心。他等著看黃國昌身敗名裂。

    翁達瑞在臉書PO文表示，離開政壇仍能得到人民懷念的政治人物不多，李登輝是其中之一，蔡英文會是下一個。多數政治人物下台後就被人民遺忘，有些政治人物狼狽下台，貽笑人間（如馬英九），也有政治人物晚節不保，中途消失（如劉松藩），更有政治人物一出道就壞掉，連在政壇存活都有問題（包括柯文哲與黃國昌），政壇險惡，加上有各種誘惑，握有權力的政治人物很容易迷失。根據他的長期觀察，能在政壇存活的政治人物皆符合三個條件：

    翁達瑞列出，一、守法：只要守法，不逾越法律規範，政治人物不用怕出事。問題是掌有權力的政治人物不使壞很難，因為背後的利益太大了；二、單幹：想要存活的政治人物未必不能使壞，訣竅是要單幹，神不知、鬼不覺，就不會穿幫。政治人物使壞最好不要有共犯，以免被出賣；三、切割：使壞的政治人物不可能永遠單幹，因為時間不夠或技能不足。若尋求共犯做壞事無可避免，那就要事先佈設切割的斷點，避免受到牽連，違反上述三條件的政治人物無法在政壇存活，甚至一出道就會墜落。柯文哲與黃國昌是兩個絕佳的例子。柯文哲難逃法網，我就不多說，但黃國昌命運值得關注。

    翁達瑞指出，我預測黃國昌的墜落會比柯文哲更徹底，也更足以為他人借鏡，理由如下，目無法紀：黃國昌養狗仔跟拍其他政治人物，養網軍發動輿論戰，堪稱目無法紀。黃國昌遊走法律邊緣的惡行繁多，要全身而退並不容易；狐群狗黨：黃國昌想做的惡事，非一人所能完成。長期跟拍需要時間，網路駭客需要技術。兩者均缺的黃國昌只能仰賴狐群狗黨的代勞；露出馬腳：黃國昌找共犯做壞事，卻笨到沒有佈設切割斷點。黃國昌與共犯實體開會，還透過電子媒介聯絡溝通。這些實體與電子跡證終會讓黃國昌露出馬腳。

    翁達瑞續指，初入政壇時，黃國昌的形象良好，人氣旺盛，只要正派從政就有美好前程。除了性格使然的解釋，黃國昌沒有使壞的理由，就算要使壞，黃國昌具有足夠法學背景，不應與共犯實體會面，或利用電子媒介溝通。除了愚笨的解釋，黃國昌不應自築牢籠，陷入法網難逃的窘境。

    翁達瑞直言，黃國昌是少數出道就使壞的政治人物，但缺少該有的存活術，原因就是「壞」與「笨」兩字，加上不符現實的政治野心。他等著看黃國昌身敗名裂。

