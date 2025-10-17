為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    高翔房東是「李麗娟」？ 吳靜怡：會不會跟木可公關李文娟的角色一樣？

    2025/10/17 09:47 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌狗仔風波持續延燒，針對外界質疑與「凱思國際」負責人李麗娟是什麼關係，黃國昌始終未正面回應，還被發現太太高翔的戶籍竟然掛在李麗娟名下，有媒體人更爆料黃國昌的兒子也同樣在裡面。對此，媒體人吳靜怡表示，請問黃國昌，高翔的房東是不是就正好是凱思國際的老闆李麗娟？

    吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌有種就跟四叉貓打賭，如果凱思國際的代表人李麗娟就剛好跟高翔房東同一個人，就退出政壇！反正你也正好可以專心正式讓自己從政黨退出，正大光明經營媒體，負責人就改成你自己的名字。

    吳靜怡指出，有長輩告訴我麗娟姐已經六十幾歲，花甲之年的退休人生應該不需要去養狗仔、經營媒體、投資民調公司，李麗娟的角色會不會就正好跟木可公關李文娟的角色一樣，難道背後真正有裁決權的人也都正好身份是民眾黨黨主席？該不會背後的金流正好也都交代不明？錢，從哪裡來！黃國昌，回答。

    吳靜怡直言，黃國昌不回答自己就是美國阿爸的問題，也不回答美國黃國昌買的美國賓士，難道「凱思國際」涉及養狗仔跟監政要的重大議題也不回答？再強調一次，黃國昌夫妻倆，不要讓好心的長輩麗娟姐扛！有種，自己出來跟社會交代清楚！

