    首頁 > 政治

    社群發文被限制 民進黨彰化縣議員與人氣臉書社群版主槓上

    2025/10/17 09:45 記者顏宏駿／彰化報導
    臉書版主邱湧錩槓上縣議員許書維。（資料照，記者顏宏駿攝）

    臉書興起，彰化縣首度出現政治人物跟版主互槓！彰化田中區民進黨籍縣議員許書維近來槓上人氣臉書社群「社頭人俱樂部」版主、彰化縣社頭鄉代邱湧錩，許書維說，自己在社群的貼文都被管制無法po出，民主社會不應該如此，應該一視同仁，他更解讀邱湧錩對他個人「開刀」，是因為邱有意於明年的縣議員選舉，刻意打壓他。

    對此，邱湧錩表示，許書維的發文都是「問安文」，社群不該淪為發早安文和政治人物個人宣傳，若有利地方政務或民眾權利，一樣會刊登。二人針鋒相對，甚至說要保留法律追訴權。

    許書維說，一年來他大約有20篇po在「社頭人俱樂部」的文都未審，不給刊登，後來還被踼出「社頭人俱樂部」的line群，最近又看到邱湧錩意有所指的po了一張有他服務處的照片，他認為很有針對性，根本是在「出征他」，他將會保留法律追訴權，他的貼文都是和公共事務有關，例如宣傳大家去看在彰化舉辦的台灣設計展等。

    許書維說，很多人也都被限制發話，這是社群媒體壟斷，大嘆「我被網路巨獸追殺了，請求各位網友救救我」，他更指邱湧錩想選議員，才會有這種方式限制不同政黨民代發言，所以他已向臉書反應，希望遏止這種現象。

    「社頭人俱樂部」創團版主邱湧錩因熱心公益、人氣佳，本屆首度參選就選上社頭鄉代，後來也加入民眾黨，日前已退出。

    邱湧錩說，現代政治語言不該是洗腦也不是情勒，臉書社團也不是「選舉工具」，更不是「用完就丟的輔具」，未來將啟動「點名機制」公民參與投票與社團專家意見，再決定是否把點名人員列入黑名單或請出社團。

    邱湧錩po文說「被比我位置大的民代打壓了，怎麼辦？」，他表示，只是希望版面不要淪為選舉工具，被早安文和政治人物洗版，而是應以公共事務為優先，讓民眾po實用的訊息，但卻因此引發議員不滿，更開始帶風向，他也被「青鳥攻擊」。

