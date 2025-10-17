暗批盧秀燕？ 凌濤：年初放話選黨主席 6、7月又不選對嗎？

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

國民黨智庫副執行長凌濤今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時，雖然強調自己沒有點名誰，卻疑把矛頭指向台中市長盧秀燕，他說，「今年初的時候，哪一個地方一直放話說要選舉，要選國民黨主席？到6月、7月又說不選了啦，你們自己去搞啦，這樣對嗎？這是領袖嗎？這是2028要重返執政的氣魄嗎？」他還說，「為何現在黨主席（選舉）出現亂局，誰要負責？」

凌濤還表示，原本期待國民黨強勢領導，有一位可以直接提名2026、2028重返執政的黨主席，「我從來沒有看過一個黨主席選舉候選人必須先跟大家說沒有要選2026、2028，所以要來當黨主席，哪有這樣的！（黨主席）當的好，為什麼不能選？」他強調，這是不對的，並期待這個亂局未來勢必要有一些大咖出來整合，大家拭目以待。

對於主持人王淺秋詢問，是在轟盧秀燕嗎？凌濤說，他沒有點名，而且他對台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及盧秀燕的地方治理表現都高度肯定，他只是說做為一個領袖與準備2028重返執政的氣魄，不能把亂局放在這邊，今年初國民黨主席朱立倫就心意已決準備交棒給2028要競選的人，「但不能年初講、講、講，到6月又不要了，這麼多亂局，誰來收拾？」他希望未來要選2028的大咖們出來主持一下大局，否則年輕世代晚上想一想眼淚都會流下來。

在節目一開始，王淺秋就解釋原本邀請對象是朱立倫，但朱立倫不願受訪，就只能邀請朱立倫的子弟兵凌濤來代表朱立倫發言。

此外，凌濤還指出，民進黨路線是「抗中保台」，國民黨則是主張「保台」，兩岸要對話交流，但「精神上反共」，由於現在民進黨與陸委會都沒有功能，國民黨要扮演第2軌或2.5軌的角色，親美、友日、和陸的路線未來應該繼續下去。

他說，未來新的國民黨主席如果走「中間藍」，擁抱社會大眾民意的路線，一定就是強勢黨主席，明年要選舉的人也會認為可以聯合競選，如果新主席要走「偏斜路線」，或不是依照黨綱所說的「反共保台」、兩岸去風險化，中華民國路線、保護台灣的路線，以及內造化、青年化路線，就一定會是超級弱勢的黨主席，因為黨內公職都很敏感，「沒有人會聽你的」。

凌濤還說，他支持兩岸交流，但反對「紅統」，黨主席選舉不能自爽，政黨的目的是爭取民意支持，用選舉改變國家政策方向，如果只是喊爽，讓國民黨走向這個路線（紅統），無法獲民眾支持是沒有用的。

此外，他也透露，在交接卸任後，朱立倫團隊未來仍會保留一個辦公室，有國際部門對外接軌。

