黃國昌被爆索央廣機敏資料 剛給一週官網就被放五星旗

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，近日再被爆還擁有一批駭客志工團，其中中央廣播電台吳姓工程師9月曾竄改央廣官網置放中國五星旗圖片遭調查，自稱是「黃國昌的人」。有媒體報導指出，黃國昌事前就曾索要央廣機敏資訊，在索資期間，吳姓工程師也開始到處具名檢舉央廣官網的資安問題；在資料提供一週後，更爆發官網被置放五星旗的狀況。

據《鏡報》報導指出，作為非常重要的國家關鍵基礎設施之一，央廣在今年6月因資安要求，開始推出新的官網，5月剛到職的吳姓工程師立即被賦予重任，不過根據調查，吳姓工程師的上司岳姓組長曾任央廣工會的理事長，工會成員過去曾向黃國昌辦公室陳情央廣的問題。知情人士指出，有沒有可能吳姓工程師到央廣，是工會的人及黃國昌辦公室三方協商的結果？

報導指出，會有這樣的疑問，是因黃國昌曾兩度向央廣索資，一次是在去年吳姓工程師到職前，有人向黃國昌檢舉，央廣在2023年一筆近600萬元的歐洲出差費可能有弊端。不過黃辦在索資之後，黃國昌並沒有進一步提出質詢。

另一次則是今年8月底、吳姓工程師到職後，黃國昌辦公室再度向央廣索資，這次要的資料則是，央廣花了15億元預算的「分台遷建整併計畫」詳細內容，這次又是與工會檢舉有關。但在索資期間，吳姓工程師也開始到處具名檢舉央廣官網的資安問題，黃國昌亦是他陳情的對象之一。

根據文件顯示，黃辦要求提供包括央廣褒忠分台10年來的歷次發射機，所有工作數據資料及電費單。但褒忠電台是相當敏感的分台，它是一旦發生戰爭，為分散風險，提供給行政院使用的分台，因距離中國近、靠海，平常還有保二總隊守護。且黃是根據4年前的報導來要資料，整併計畫早已驗收結案，不知道此時要這些到底要做什麼？

更剛好的是，在資料提供一週後，在9月11日就爆發央廣官網被置放五星旗的狀況，央廣於是趕緊報警處理。知情人士透露，被放五星旗並非官網首次出狀況，在新官網上架後，也曾被置入中國的廣告，以及置換成合作廠商的官網畫面。

對於吳姓工程師的做法，央廣內部也難以理解，本該維護央廣資安的他，卻自行下毒，再到處說央廣官網有毒，太令人匪夷所思。且吳姓工程師檢舉官網得標廠商有使用中國軟體且在中國有投資事業，後來經調查也並非事實。

周軒也在社群分享這篇報導，引發網友熱議，並紛紛留言質疑「好可怕，他想幹嘛？」、「借揭弊之名大搞資安滲透」、「這不都是零日攻擊的情節嗎？」、「這不是共諜什麼才是共諜？」、「第五縱隊現形」、「這咖真的要查清楚，越來越像匪諜」、「這是共諜案了吧」、「難怪在立院如此囂張，附和國民黨一堆親中立委，跟傅崐萁眉來眼去」。

財經專家徐嶔煌也留言批評，「這是要幫對岸廢了央廣的概念嗎？畢竟這些資料都給了，還一個工程師在廢自己網站的搜尋特定關鍵字能力，未來央廣的心戰功用也等同於廢了」。

