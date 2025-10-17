蔡英文「想想論壇」聚焦新能源 指「走舊路到不了新地方」

蔡英文「想想論壇」專文聚焦新能源，指「走舊路到不了新地方」。（翻攝想想論壇）

前總統蔡英文透過「小英教育基金會」所創的「想想論壇」，改版後首篇專文呼籲年金改革不應半途而廢，今日貼出最新專文，聚焦在能源議題，強調「新能源是台灣不能回頭的戰略路徑」。文章認為綠電是台灣跨黨派共識，台灣能源政策討論必須超越擁核或反核，從能源安全與能源韌性的角度切入，才能回歸根本挑戰，而「走舊路到不了新地方」。至於先進的新式核能等，在核安、核廢料與社會對話等面向若可獲得共識，「或許也有機會成為解決方案的一環」。

蔡英文透過「想想論壇」的最新專文，由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫執筆。林曾擔任蔡政府時期行政院發言人，日前也曾代表賴政府，擔任核三重啟公投辯論會的反方代表。這篇由林子倫發表的文章，也反映從蔡英文到賴清德在能源議題的政策延續性。

文章首先從地緣風險角度切入，認為大型集中式電廠的能源形態，即使在和平時期都容易受限於輸配電瓶頸或是氣候災害，更不用說面對地緣政治風險時會更加脆弱。反之，當導入更多分散式的太陽能、風力、地熱、生質能、小水力、海洋能等在地資源，能源系統不但會更靈活，還更能應對突發的衝擊。

作者說，俄烏戰爭後，歐洲各國深刻體會對化石燃料進口的依賴會帶來地緣政治風險。再生能源不僅具備本地資源的特性，也可透過分散式發電與微電網的架構，提升電力系統的靈活性及抗災能力。國際能源總署並預估，最快在明年（2026年），再生能源發電量即將超越燃煤發電，成為全球最主要發電形式。

至於美國川普總統抨擊綠能等措施，作者提到，雖然有這些負面消息，國際再生能源總署還是認為，美國的電力供應是聯邦各州主導，美國企業也正在參與這場綠色創新，「市場的力量會佔上風」。

針對台灣，文章說明，賴清德總統延續蔡英文政府政策並啟動第二次能源轉型，更著重在多元綠能與深度節能，同時加強科技儲能以及強韌電網，確保電力系統穩定與安全。

至於未來挑戰，文章認為，面對能源轉型的挑戰時，應該優先聚焦在已有共識的事項上。發展再生能源是我們台灣社會最大公約數。而新能源產業非常有機會成為下一代的護國神山，我們應該更積極的支持再生能源。

文章總結，能源政策不是是非題。聰明的選擇應該是投資未來，而不是走回頭路。如今的世代和未來的世代，已經有更永續且更便宜的能源選項。所以是要選擇舊的科技路徑，還是要選擇新的永續再生能源，答案十分清楚，走舊路到不了新地方。

