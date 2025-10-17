為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉明投票 盧秀燕今晚是否表態受關注

    2025/10/17 09:05 記者蘇金鳳／台中報導
    中市長盧秀燕至今未表態支持國民黨主席人選。（記者蘇金鳳攝）

    中市長盧秀燕至今未表態支持國民黨主席人選。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨主席選舉明天投票，戰況激烈，國民黨籍的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都表態支持郝龍斌，台中市盧秀燕未表態，眾人都在觀察盧今晚是否會表態，形成棄保效應。

    已是老黨員的國民黨主委顏文正表示，此次黨主席選舉他個人認為並不是最激烈，反而是在前總統馬英九及前立法院長王金平在爭奪黨主席的選舉，是最為激烈。

    國民黨黨主席明天就要投票，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘等6人參選。

    台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都已表態支持郝龍斌，四都首長目前只剩中市長盧秀燕尚未表態，盧陣營雖表示並未支持任何人，也確實有不少黨籍議員表示，盧秀燕支持誰就支持誰，但前天鄭麗文來台中造勢，中市黨籍市議員有近10人表態支持鄭麗文，是否代表黨員在此次選舉，不再依循過去「習性」，只求支持穩定性較強的候選人?

    當天出席的市議員陳政顯表示，當天出席的議員，對6位候選人並沒有任何意見，因為蘇柏興相邀，平時一起較常互動的議員們就一起出席，也會支持鄭麗文。

    此外，盧秀燕今晚是否會表態，表態後是否棄保效應就會出現，外界都在觀察。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播