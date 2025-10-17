國民黨主席選舉明投票 盧秀燕今晚是否表態受關注

中市長盧秀燕至今未表態支持國民黨主席人選。（記者蘇金鳳攝）

國民黨主席選舉明天投票，戰況激烈，國民黨籍的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都表態支持郝龍斌，台中市盧秀燕未表態，眾人都在觀察盧今晚是否會表態，形成棄保效應。

已是老黨員的國民黨主委顏文正表示，此次黨主席選舉他個人認為並不是最激烈，反而是在前總統馬英九及前立法院長王金平在爭奪黨主席的選舉，是最為激烈。

國民黨黨主席明天就要投票，有前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文和現任立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前國大蔡志弘等6人參選。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政都已表態支持郝龍斌，四都首長目前只剩中市長盧秀燕尚未表態，盧陣營雖表示並未支持任何人，也確實有不少黨籍議員表示，盧秀燕支持誰就支持誰，但前天鄭麗文來台中造勢，中市黨籍市議員有近10人表態支持鄭麗文，是否代表黨員在此次選舉，不再依循過去「習性」，只求支持穩定性較強的候選人?

當天出席的市議員陳政顯表示，當天出席的議員，對6位候選人並沒有任何意見，因為蘇柏興相邀，平時一起較常互動的議員們就一起出席，也會支持鄭麗文。

此外，盧秀燕今晚是否會表態，表態後是否棄保效應就會出現，外界都在觀察。

