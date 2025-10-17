為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌不認識李麗娟？四叉貓列線索：難怪不敢承認跟狗仔公司的關係

    2025/10/17 08:51 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌狗仔風波持續延燒，針對外界質疑與「凱思國際」負責人李麗娟是什麼關係，黃國昌始終未正面回應。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌狗仔風波持續延燒，針對外界質疑與「凱思國際」負責人李麗娟是什麼關係，黃國昌始終未正面回應，還被發現太太高翔的戶籍竟然掛在李麗娟名下，有媒體人更爆料黃國昌的兒子也同樣在裡面。網紅四叉貓則發文列出相關線索，直言「難怪黃國昌不敢承認他跟狗仔公司的關係」。

    媒體人康仁俊昨日在政論節目爆料，指黃國昌太太高翔的戶籍就是李麗娟位於台北市大安區敦化南路一段的大廈內，甚至黃國昌的兒子也是，更就讀大廈附近的明星國中，而李麗娟本人的戶籍地，則是在外島金門。

    四叉貓在臉書發文指出，「偷拍王義川的狗仔公司叫做『凱思國際有限公司』，狗仔老闆叫做『李麗娟』。黃國昌老婆（高翔）可能為了孩子就學，戶籍遷到某學區宅，屋主也叫『李麗娟』」。

    四叉貓稱，「我下午當飯局妹時接收到大宇宙傳給我的電波，這兩個李麗娟是同一位，所以黃國昌的老婆戶籍，放在開狗仔公司的老闆家裡！難怪黃國昌不敢承認他跟狗仔公司的關係」。

    四叉貓表示，「查詢黃國昌板橋服務處，屋主叫做高翔，戶籍地址在『大安區白宮大廈＊』」，「再用『大安區白宮大廈＊』去搜尋，可以找到屋主叫做『李ＯＯ』」。

    四叉貓也指出，「前陣子中秋節我打電話去『大安區白宮大廈＊』守衛室，跟他說我是廠商，要寄月餅給十樓那個李什麼的小姐，守衛回答我說是不是叫『李麗娟』？（但我沒有寄月餅過去）」，並稱「查出來之後，大宇宙電波就給我下達指示，這個李麗娟跟凱思狗仔老闆是同一位」。

