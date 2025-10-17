為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    陳佩琪稱柯文哲遭網路詐騙 葉耀元：國民黨在觀望該維持合作還是收割

    2025/10/17 09:21 即時新聞／綜合報導
    涉入京華城案的民眾黨前主席柯文哲日前獲交保，他的妻子陳佩琪昨突發文稱，柯遭到釣魚網站詐騙，並宣稱是因柯脫離社會太久。（資料照）

    涉入京華城案的民眾黨前主席柯文哲日前獲交保，他的妻子陳佩琪昨突發文稱，柯遭到釣魚網站詐騙，並宣稱是因柯脫離社會太久。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，受害者身分的確可以凝聚支持者的同情，但柯的形象若被包裝成弱勢，他的支持者也會慢慢地離開他。葉耀元也分析，目前柯大概也知道自己的司法案件很難躲的掉，並指國民黨現在也在觀望，要維持表面合作還是趁勢收割。

    陳佩琪昨在臉書發文稱，柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，說他電腦中毒了，要買防毒軟體，連她這種門外漢都看得出是詐騙釣魚網站，但柯文哲脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，結果後來察覺到時已經來不及了。這番PO文再度引發外界議論。

    葉耀元對此發文提出3點分析，其一為「受害者身分的確可以凝聚支持者的同情，但柯文哲本身的形象如果被包裝成弱勢，我想他的支持者會慢慢地離開他」。

    其二為「這就是為什麼黃國昌到現在為止都還是用打躲避球的方式高分貝的跟媒體還有政府對罵，打死都不會承認他跟這些狗仔之間的從屬關係」。

    其三為，「其實柯現在應該有更多客觀資訊，他大概也知道自己的司法案件很難躲的掉了。國民黨現在也在思考到底是要來先收割民眾黨的支持者，還是對民眾黨伸出橄欖枝維持表面的合作」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

