    政治

    國民黨魁選舉前夕 張亞中喊話：投票過程要和、要忠於信念

    2025/10/17 08:03 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

    國民黨主席選舉明日將投票產生未來新黨魁，候選人張亞中昨晚發文向全體黨員喊話，「讓理性與信念，成為國民黨最美的風景」，在投票過程中要和，而且要忠於信念，期盼這場選舉不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

    張亞中指出，這次黨主席選舉因為種種因素，已造成各陣營之間一定程度的對立與撕裂，他深感遺憾並擔憂，這不僅影響同志間的情誼，更讓社會對全黨投以懷疑的目光，國民黨是有歷史、有格調的政黨，社會正密切注視全黨一舉一動，因此他呼籲所有候選人與支持者，都應自我約束，節制情緒，讓投票當日與結果公布後，都能平和、莊重地落幕，即使對投票過程有不滿、有質疑，也要以理性方式表達，不讓激動的言行成為有心人操弄的工具。

    張亞中表示，投票過程還要忠於信念，投票不是因為「討厭誰」，也不是因為「害怕誰當選」，更不該被利益綁架、被人情左右，黨員才是國民黨的主人，不是政客隨意使喚的羊，大家手中這一票承載著理性與良知，也代表著對歷史的責任。

    他提醒黨員，投票時要問問自己，候選人是否真正代表自己心中的理念、價值與方向？是否能讓國民黨更好？讓國家更穩？讓兩岸帶來真正的和平？如果答案是肯定的，就堅定地投下一票，那是對黨最深的祝福，也是對未來最勇敢的選擇。

    張亞中還強調，這場選舉不只是選出一位黨主席，更是一次「集體檢視」，社會在看國民黨是否展現了理性、成熟與格局，大家要用行動證明國民黨仍是國家最堅實的力量，用風度證明仍值得人民的信任與尊敬。

