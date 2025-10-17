批花蓮縣府廣播快一個月仍未修好 張育萌轟：媽寶縣府放生災民

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，不少地方廣播系統損壞至今仍未修復。圖為示意圖。（資料照，圖為基隆市政府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，不少地方廣播系統損壞至今仍未修復，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，給了花蓮縣府快一個月，廣播設備到現在還沒修好，對於縣府稱是採購法問題，他也打臉「縣府之前採購廣播設備，都沒有想過要定期招標檢修？當初都沒有開口契約？中央已經催多久了？」並批「媽寶縣府」叫不動，直接放生災民。

張育萌在臉書發文指出，這週末颱風可能會來。中央前進協調所總協調官季連成要求花蓮縣府，把這次颱風當一個「壓力測試」，直接進行垂直避難或疏散撤離。結果昨天驗收時發現，縣府拖到日復一日，至今一堆廣播設備都不會響。

請繼續往下閱讀...

對此張育萌質疑，「給了花蓮縣府快一個月，廣播設備到現在、還、沒、修、好！」並批「傅崐萁不要再護航了啦，真的有夠難看——難道全台灣連廣播設備，都要中央政府幫忙修嗎？」

「中央已經提醒幾次了？」張育萌也指出，10月7日，災後兩週，季連成直接在縣府的會議上壓時間，「今天入夜前修好所有村里廣播系統，這應該不是難事。」但花蓮縣府當耳邊風，左耳進右耳出。這週二一早，消防署長苦口婆心，要縣府「料敵從寬、禦敵從嚴」。季連成也再給一次機會，要花蓮縣府15日入夜前修完廣播。

不料昨日（16日）中央驗收，才發現一堆廣播根本像古董，整個光復鄉狀況百出。大平村說新設的廣播系統聽不到；大馬村村長上次就是不只廣播，挨家挨戶去撤離疏散，這次發現村子裡的香草聯絡道活動中心、吉利潭都聽不到廣播。大華村說喇叭已經裝好了，但線路沒有牽進來，雖然申請新的廣播系統，但線路和主機都還沒到，所以廣播喇叭目前等於是裝飾品。

張育萌批評，「花蓮縣府到底在忙什麼？縣府行研處長陳建村辯解說，是《採購法》的問題。確定要推給《採購法》？我就問，那花蓮縣府到底是什麼時候發現廣播沒聲音的？這樣的廣播設備，9月23日洪災來之前，花蓮縣府說撤離完成，請問當時到底是怎麼撤離的？」

張育萌也質疑，花蓮縣府之前採購廣播設備，都沒有想過要定期招標檢修？當初都沒有開口契約？中央已經催多久了？災後至今快一個月，眼看颱風又要來了，如果這種荒謬鬧劇發生在其他縣市，還不會被罵爆？

張育萌在文末也砲轟，花蓮有最典型的「媽寶縣府」，叫還叫不動——根本就是用地方自治當藉口，直接放生災民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法