台灣軍費該不該增加？黃暐瀚提各國數據：中國1年花9兆

中國近年不斷進行對台軍演並持續派出機艦擾台，對台軍事威脅日增，總統賴清德於國慶演說中指出，國防預算將於2030年前達到GDP的5%，引發在野立委質疑。資深媒體人黃暐瀚對此提出各國軍費數據比較，強調鄰近的日本、韓國，軍費早就都已在1年「1.5兆」左右。他也直言，台灣面對的是1年花9兆軍費的中國解放軍，提高國防預算實在是沒有辦法的辦法。

針對台灣軍費該不該增加？黃暐瀚在臉書發文指出，國防預算增加到GDP 3%，甚至5%的議題，台灣內部有很多討論。因為美國的國防預算是GDP 3.4%，所以有人提出「沒道理比美國還高」的論點。

對此黃暐瀚表示，由於各國的GDP並不一樣，光用幾「%」來談，不太能比較出實際軍費的高低。他為此將2024年世界各國的軍費，用「新台幣」列清單，讓大家比較。

黃暐瀚指出，「美國GDP 3.4%、30兆5276億元，中國GDP 1.7%、9兆6145億元，俄羅斯GDP 7.1%、4兆5263億元，沙烏地阿拉伯GDP 7.3%、2兆4587億元，烏克蘭GDP 34%、1兆9810億元，日本GDP 1.4%、1兆6932億元，南韓GDP 2.6%、1兆4574億元，以色列 GDP 8.8%、1兆4238億元，波蘭 GDP 4.2%、1兆1635億元，台灣GDP 2.45%、6470億元」。

黃暐瀚表示，很多人擔心如果台灣真的編GDP 5%的國防預算，那就得花1兆3千億。卻不知道，鄰近的日本、韓國，軍費早就都是1年「1.5兆」左右。2019年北朝鮮的軍費1年約台幣1200億（佔 GDP 26%），南韓用「四倍以上」的軍費，嚴陣以待。

黃暐瀚強調，「面對什麼危機，就得做好什麼準備」。他也直言，台灣面對的是1年花9兆軍費的中國解放軍，將國防預算提高到GDP 5%，一年1兆3000億，實在是沒有辦法的辦法。

