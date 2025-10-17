中央機關聘僱人員進用增加 這些部會最多

立法院預算中心最新報告顯示，近年聘僱預算員額增幅高於職員（有任用資格的公務人員），可見政府對於聘僱人力依賴程度有漸增。示意圖。（資料照）

立法院預算中心最新報告顯示，近年聘僱預算員額增幅高於職員（有任用資格的公務人員），且人事費用5年增加18.09%，其中在預算員額增加部分，包括勞動部、文化部、環境部、僑委會、主計總處等機關，聘用人員進用比率逾5%；財政部、交通部、文化部、農業部與主計總處約僱人員進用比率逾10%，其中農業部約僱預算員額5年大增7成5。

行政院人事總處訂定「中央政府機關總員額法施行後機關年度中預算員額調整作業事項」，要求機關聘僱人員預算員額數逾該機關職員預算員額總人數5%者，除組織法或其他法律另有規定或確有重大特殊業務考量，不得再行增加。

請繼續往下閱讀...

不過，依據人事總處統計，職員預算員額由110年度18萬6389人增至115年度19萬3206人，增加6817人，增幅3.66%；聘用及約僱預算員額合計自110年1萬5770人增至115年1萬6375人，增加605人、增幅3.84%，整體職員及聘僱人員呈同步增加態勢。

此外，近年中央政府總預算聘僱人員薪資預算數，隨員額數增加而逐年攀升，自110年度合計128億8371萬餘元，逐年上升至115年度152億1423萬元，增幅高達18.09%，聘僱人事費用增幅較員額增幅更加顯著。

人事總處表示，中央機關在總員額法下，各機關均透過持續檢討減列從事行政庶務等事務性人力、調整節餘員額及精簡超額員額等措施，將人力優先調整挹注於重點或新興業務所需，故職員、聘用及約僱等人力類型均呈增加。

據人事總處115年度預算員額資料分析，聘用人員部分，司法院、監察院、客委會、運安會、黨產會、工程會、外交部、運動部、數發部、國科會、金管會及退輔會等機關，聘用人員進用比率雖逾5%，惟因其組織法規或其他法律另有規定，不受該原則限制，其餘勞動部、文化部、環境部、僑委會及主計總處等機關，進用比率均有逾5%原則的情形。

另約僱人員部分，雖辦理事務性及簡易性業務，惟財政部、農業部、交通部、文化部及主計總處等機關，進用比率均在10%以上，其中農業部約僱預算員額自110年度758人，逐年增加至115年度1329人，農業部表示，因農業試驗及森林護管等業務所需。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法